Goed nieuws uit de natuur: de populatie berggorilla's groeit

Het Wereldnatuurfondsheeft de resultaten van een nieuwe telling in het Virungapark geoubliceerd en die zijn bemoedigend: het aantal berggorilla's is gegroeid tot 604, een stijging tegenover de 480 in 2010.

Als die resultaten gecombineerd worden met de tellingen in het Bwindi Impenetrable National Park komt het geschatte totaal op 1004 dieren, en daarmee is de berggorilla de enige mensaap die erop vooruit gaat.

Bedreigingen blijven

Het Wereldnatuurfonds is blij met het nieuws maar benadrukt dat het pleit hiermee nog niet gewonnen is. Uit het onderzoek blijkt immers ook dat de bedreiging door strikken van stropers blijft bestaan: in hun zoektocht naar gorilla's vonden en vernielden de onderzoeksteams meer dan 380 vallen. In een ervan zat een dode berggorilla verstrikt.

Maar er zijn ook andere bedreigingen, zoals de klimaatverandering, de ontwikkeling van infrastructuur en ziektes. Bovendien blijven de aanhoudende conflicten in de regio een voortdurend risico voor mens en dier in de streek. In de voorbije weken werden in het Congolese deel van het park nog een aantal parkwachters vermoord.

'Dit is fantastisch nieuws voor de berggorilla en het toont wat er mogelijk is als organisaties, overheden en lokale gemeenschappen de handen ineen slaan', zegt Margaret Kinnaird van het WWF. 'Maar het hoge aantal strikken en de vele bedreigingen aan de horizon tonen ook aan dat het gevecht nog verre van gewonnen is.'

'De drie landen waar de berggorilla leeft, en de partners van deze landen moeten blijven samenwerken om het Virungamassief te beschermen, niet alleen voor de bescherming van dit prachtige dier maar ook voor het welzijn van de lokale bevolking. De berggorilla kan model staan van hoe we de kostbare biodiversiteit van onze aarde beschermen.'