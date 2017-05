Gletsjers in Glacier National Park verdwijnen zo snel dat het park weldra moet zoeken naar een nieuwe naam

De opwarming van het klimaat doet de gletsjers in Montana drastisch krimpen, blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse Geologische Dienst (USGS). Gemiddeld krompen de gletsjers er met 39 procent sinds 1966. Van de 37 gletsjers in het Glacier National Park blijven er nog maar 26 over die groter zijn dan 10 hectare - de maatstaf om van een gletsjer te kunnen spreken.

De teloorgang van de gletsjers is een klap voor de staat, en niet alleen omdat ze een belangrijke toeristische trekpleister zijn. Het verlies is ook een visuele herinnering aan de diepgaande veranderingen in de ecosystemen van de Rocky Mountains.

"Het verlies van ijs in het hele park kan ecologische effecten hebben op dieren- en plantensoorten in het water, onder meer door veranderingen in het debiet, de temperatuur van het water en de periodes met smeltwater", zegt USGS-wetenschapper Daniel Fagre.

De wetenschappers gebruikten luchtfoto's en digitale kaarten om de omvang van de gletsjers in kaart te brengen op het einde van de zomer, als de sneeuw is gesmolten en de oppervlakte van het ijs zich toont. Ze maakten voor elke gletsjer kaarten voor 1966, 1998, 2005 en 2016.

De studie vormt het onderdeel van een bredere USGS-studie naar de gletsjers in Montana, Alaska en Washington om te meten hoeveel de gletsjers gekrompen zijn. Op die manier kunnen de wetenschappers de impact van de klimaatverandering op de ijsmassa's beter begrijpen. (IPS)