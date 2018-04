Er leven meer gorilla's en chimpansees in het wild dan gedacht

Er zijn meer in het wild levende gorilla's en chimpansees dan aanvankelijk aangenomen. Een groot internationaal onderzoeksteam vergeleek 59 locaties in vijf Centraal-Afrikaanse landen en volgde tien jaar lang de ontwikkeling van belangrijke subsoorten op de voet.

Het aantal dieren is naar verluidt wel groter dan gedacht, maar de gorillapopualtie wordt elk jaar kleiner. De dieren lopen het meest gevaar door wildstroperij, ziektes en de vernietiging van hun biotoop. Circa tachtig procent van de apen leeft buiten bewaakte beschermde zones, de reden waarom de onderzoekers de uitbreiding ervan aanbevelen.

De wetenschappers onderzochten van 2003 tot 2013 in vijf landen de verspreiding van de westelijke laaglandgorilla (Gorilla gorilla gorilla) en de Centraal-Afrikaanse chimpansee (Pan troglodytes troglodytes). In de natuur zijn gorilla's bijna uitsluitend daar aan te treffen, voor chimpansees is het hun belangrijkste verspreidingsgebied. De onderzochte gorilla-ondersoort maakt 99 procent van alle gorilla's uit, de onderzochte chimpansee-ondersoorten vertegenwoordigen een derde van alle chimpansees.

De studie, die in het vakblad 'Science Advance' werd gepubliceerd, is de tot nog toe omvangrijkste studie over de totale populatie van de beide ondersoorten. Het team rond Samatha Strindberg van de Wildlife Conservation Society in New York gaat ervan uit dat in 2013 in de onderzochte gebieden in het westen van Centraal-Afrika 361.900 gorilla's en 128.700 chimpansees leefden. De voorzichtigste schattingen gingen tot dusver van ongeveer de helft zoveel dieren uit. In het beste geval werd het aantal goriila's tot dusver op 250.000 geraamd, dat van de chimpansees op 117.000.

Het aantal gorilla's is volgens data van de nieuwe studie van 2005 tot 2013 in elk geval met twintig procent gedaald. Het aantal chimpansees bleef bijna onveranderd.