Eerste ooievaarsjongen geboren in Zwin Natuur Park

Dat meldt de provincie West-Vlaanderen. Wellicht is het jong, dat geboren werd op 7 mei, het eerste van vele.

Dit jaar zijn er in het Zwin Natuur Park vijftien ooievaarsnesten ingenomen. Sinds begin april broeden er verschillende koppels. De broedduur bij ooievaars bedraagt 33 dagen. Er kan afgeleid worden uit het gedrag van andere ooievaars dat ook op andere nesten jongen geboren werden. Aangezien die nesten zich erg hoog bevinden, is er geen inkijk mogelijk. De geboorte geeft meteen ook aan dat de ooievaars het fijn hebben in het vernieuwde natuurpark, dat zichzelf omschrijft als internationale luchthaven voor (trek)vogels.

Jonge ooievaars zijn vrij klein bij de geboorte en wegen slechts 80 gram. Bij hun geboorte hebben ze een fijne huidbedekking van donsveertjes, die hen nog onvoldoende tegen de koude beschermt. Daarom houden de oudervogels hun jongen de eerste twee weken extra warm onder de vleugels.

De eerste drie weken zijn cruciaal in het leven van een jonge ooievaar. Het broedsucces hangt af van het weer. Koud en nat weer in de eerste levensweken van ooievaars is meestal fataal. In goede weersomstandigheden kunnen er een twintigtal ooievaarsjongen opgroeien in het Zwin Natuur Park. Pas bij het ringen van de ooievaars is er zicht op het broedsucces. Op woensdagnamiddag 14 juni worden de ooievaarsjongen in het Zwin Natuur Park geringd. Vorig jaar werden er zestien jongen uit zo'n achttien bezette nesten geringd.