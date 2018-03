Een derde van de Amerikaanse wilde dieren met uitsterven bedreigd

Een derde van de wilde dieren in de VS is met uitsterven bedreigd, stelt een alarmerend rapport van drie grote Amerikaanse natuurbehoudsorganisaties.

Tenzij herstelplannen voor de Amerikaanse natuur de financiering snel rond krijgen, zullen tientallen soorten het risico lopen te worden uitgeroeid, waarschuwen de natuurbeschermers.

Volgens hun rapport, samengesteld door de natuurbeschermingsgroepen National Wildlife Federation, American Fisheries Society en The Wildlife Society, is een derde van de soorten in de VS "kwetsbaar" voor uitsterving. Deze crisis zal wilde dieren uit verschillende soortengroepen aantasten waaronder vlinders, amfibieën, vissen en vleermuizen.

Een op de vijf soorten zal worden geconfronteerd met een 'ernstig risico' op uitsterven door de 'ernstige achteruitgang' van de Amerikaanse biodiversiteit, waarschuwen de onderzoekers.

Crisis

'De wilde dieren in Amerika zitten in een crisis', zegt Collin O'Mara van de National Wildlife Federation in een reactie op het rapport. 'Vissen, vogels, zoogdieren, reptielen en ongewervelde dieren verliezen terrein. We zijn het onze kinderen en kleinkinderen verschuldigd om te voorkomen dat deze soorten van de aarde verdwijnen.'

Volgens de Amerikaanse federale Endangered Species Act zijn er officieel iets meer dan 1270 soorten ingedeeld als 'risicovol voor extinctie'. Het gaat onder meer om de grizzlybeer, de Californische condor, de lederschildpad en de hommel. Het werkelijke aantal bedreigde soorten is volgens het nieuwste rapport echter 'veel hoger dan wat formeel wordt vermeld'.

Geen spoor te bekennen

De onderzoekers maakten gebruik van data van het biodiversiteitscentrum NatureServe dat de gezondheidstoestand van soortengroepen bijhoudt. Volgens de analyse zijn meer dan 150 soorten in de VS al uitgestorven en van 500 soorten werd de laatste decennia geen spoor meer gezien, 'wat erop zou kunnen wijzen dat ze ook al uitgestorven zijn', zegt het rapport.

De grootste bedreiging voor de soorten is de verwoesting van hun natuurlijke habitat ten voordele van massalandbouw, verstedelijking, wegen en mijnbouw. Het gebruik van pesticiden wordt gelinkt aan de achteruitgang van de belangrijkste bestuivers waaronder de bij.

Eerder deze maand al toonden vier opmerkelijke rapporten aan dat de teloorgang van de biodiversiteit een bedreiging vormt voor het menselijk welzijn, de economie en de voedselzekerheid.