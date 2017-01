Duurzaam de wereld rond

De oprichters van SNP Natuurreizen hebben zich vanaf de begindagen in 1984 gericht op reizen op een eerlijke en duurzame wijze, in de natuur en altijd kleinschalig. Sinds 2012 beschikken ze over een Travelife Certified, de hoogste internationale standaard voor duurzaam toerisme.

Reizigers kunnen kiezen uit reizen over de hele wereld, tussen bekende en nog te ontdekken bestemmingen en puur natuur of een mix tussen cultuur en natuur.

Enkele voorbeeldreizen die telkens aan de individuele wensen aangepast kunnen worden: een twaalfdaagse fietsreis op Bali, een rugzaktrektocht door de wildernis van Alaska, een ezelvakantie voor het hele gezin in Frankrijk, Nederland, Portugal, Italië of Marokko, een vogelreis rond de Finse Poolcirkel of een fotografiereis naar Georgië.

U kunt kiezen tussen individuele of groepsreizen. Ook organiseert SNP Natuurreizen cursussen in Nederland en België over onderwerpen als 'kaart en kompas lezen', 'wilde paddestoelen', 'vogels kijken' en 'survival'.