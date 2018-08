Driehonderd dwergschildpadden voor de Mexicaanse kust gedood in visnetten

De schildpadden dreven levenloos in het water van de Stille Oceaan, zo meldt het federaal parket voor de milieubescherming (Profepa). 'Ze zijn ongeveer acht dagen geleden verdronken en gestorven. Ze waren vastgeraakt in verboden visnetten die ongeveer 120 met er lang zijn', zo wordt meegedeeld.

In Mexico wordt wel vaker een groot aantal dode schildpadden aangetroffen. Op 17 augustus werden er nog 122 ontdekt op een strand in de deelstaat Chiapas. In de Rode Lijst van de IUCN heeft de warana (Lepidochelys olivacea) het statuut 'kwetsbaar' gekregen, wat één trapje lager is dan 'bedreigd'.