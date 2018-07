Dit zijn de mooiste vogelfoto's van 2018

De Audubon Society is een gerenommeerde Amerikaanse natuurbeschermingsorganisatie met de nadruk op de bescherming van vogels. De organisatie werd in het begin van de twintigste eeuw opgericht en genoemd naar de Frans-Amerikaanse ornitholoog John James Audubon die voor zijn boek The Birds of America prachtige tekeningen van de de vogels van Noord-Amerika maakte.

Voor de negende keer organiseert de Audubon Society een fotowedstrijd. Dit jaar is er speciale aandacht voor de vele schitterende vogelsoorten die beschermd worden onder de Migratory Bird Treaty Act (MBTA), de belangrijkste Amerikaanse wet om vogels te beschermen. De MBTA bestaat precies honderd jaar, maar ook deze wet wordt momenteel bedreigd door de Trump administratie.

Onder de MBTA is het illegaal om trekvogels te kopen, vangen of doden. De Obama regering had bepaald dat bedrijven die trekvogels doden vervolgd kunnen worden, maar volgens de Trump administratie kan dat niet wanneer bedrijven 'per ongeluk' trekvogels doden. Volgens natuurorganisaties geeft dat bedrijven een vrijbrief om vogels te doden omdat ze niets hoeven te doen om dat te vermijden. Daarom heeft de Audubon Society een online petitie gelanceerd tegen deze nieuwe regelgeving.

