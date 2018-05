De Hillary Step, het laatste obstakel voor de top van de Mount Everest, is verdwenen

Bergbeklimmers die net terug zijn van het hoogste punt van de wereld zeggen dat de Hillary Step verdwenen is en plaats heeft gemaakt voor een sneeuwhelling.

De status van het legendarische obstakel stond al sinds vorig jaar ter discussie. Getuigen verklaarden toen al dat de rotsformatie verdwenen was, maar dat werd weerlegd door onder meer de Nepalese autoriteiten. Er zou gewoon te veel sneeuw gelegen hebben om het goed te kunnen zien.

Deze keer zijn de bergbeklimmers unaniem: de bijna verticale rotsformatie heeft plaats gemaakt voor een sneeuwhelling, wat de beklimming een stuk sneller en gemakkelijker maakt. Het is niet helemaal duidelijk wat er gebeurd is met de Hillary Step, genoemd naar een van de eerste twee mensen die de berg succesvol trotseerden in 1953. Volgens sommige bergbeklimmers is de verandering het resultaat van de aardbeving met een kracht van 7.8, die in 2015 het leven kostte aan 9.000 mensen in Nepal.

Volgens geologen is dat echter onwaarschijnlijk, want het epicentrum van de aardbeving bevond zich op 450 kilometer van de Mount Everest, dus het valt te betwijfelen of de aardbeving de rotsen op de top van de berg kan hebben verschoven.

Anderen wijzen de klimaatverandering als de schuldige aan. Zo zijn bepaalde pieken van de Alpen al ingestort doordat het ijs dat de rotsen samenhield was gesmolten. Volgens Dr. Jeffrey Kargel van het Amerikaanse Planetary Science Institute is die hypothese onzeker in het geval van de Mount Everest, omwille van zijn hoogte.