Chili creëert vijf nieuwe natuurparken in Patagonië

De vijf parken strekken zich uit van Noord-Patagonië tot de meest zuidelijke tip van het continent. Op termijn zullen ze samen meer dan 4 miljoen hectare beslaan, dat is zo'n drie keer meer dan de Amerikaanse natuurparken van Yellowstone en Yosemite samen. Ook bestaande parken worden uitgebreid.

Privédonatie

McDivitt Tompkins, de voormalige ceo van buitensportmerk Patagonia, speelde een belangrijke rol in het proces. Ze schonk 400.000 hectare aan de overheid om er de nieuwe parken te creëren - de grootste schenking van land ooit in Chili.

Samen met haar man Douglas Tompkins, de man achter andere bekende merken als The North Face en Esprit, kocht ze jarenlang grote stukken waardevolle gebieden in Patagonia, vaak tegen de zin van lokale land- en bosbouwers. Douglas Tompkins stierf in 2015 in een kajakongeluk.

Inspiratie

'Dit is meer dan een daad van milieubescherming', zei de Chileense president Michelle Bachelet tijdens de ceremonie waarbij het land werd geschonken. 'Het is een uitnodiging om andere manieren te vinden om met ons land om te gaan. Om natuurlijke rijkdom te gebruiken op een manier die ze niet vernietigt. Voor duurzame ontwikkeling - de enige winstgevende economische ontwikkeling op lange termijn.'

Recent deed Chili zich internationaal steeds vaker opmerken met grootschalige natuurbeschermingsmaatregelen. Vorig maand nog creëerde het rond Paaseiland een van de grootste mariene natuurparken ter wereld. Daar wordt 720.000 vierkante kilometer oceaan beschermd.

De vijf nieuwe parken moeten bijdragen aan een Parkroute, een snoer van zeventien parken over een afstand van meer dan tweeduizend kilometer, van Puerto Montt in het noorden tot Kaap Hoorn. De overheid schat dat het ecotoerisme in Patagonië jaarlijks 270 miljoen dollar kan opleveren aan de economie en 43.000 banen kan creëren.