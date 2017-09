Brazilië start grootste hersteloperatie van het Amazonewoud ooit

Het Braziliaanse ministerie van milieu heeft aangekondigd om 30.000 hectare vernietigd bos te herstellen door het planten van 73 miljoen bomen. Dat zal op drie manieren gebeuren: het stimuleren van de natuurlijke regeneratie van bomen, het zaaien en het planten van inheemse bomen en planten. Deze enorme operatie moet tegen 2023 gereed zijn en zal zo'n acht miljoen dollar kosten.

Het is een internationaal initiatief van onder andere Conservation International, Global Environment Facility, de Wereldbank en Amazonia Live. Ook kwam er geld binnen via particuliere donaties. Het behoud van het Amazonewoud is tenslotte iets dat ons allemaal aangaat, niet enkel de Brazilianen.

Meer goed nieuws

Maar er is nog meer goed nieuws: de Braziliaanse regering heeft een decreet dat private bedrijven toestemming gaf om mijnbouw te bedrijven in een reservaat in het Amazonewoud ingetrokken. Het gaat om het Renca-reservaat, een 47.000 m2 kilometer groot gebied (ongeveer zo groot als Denemarken) in de in het noorden van het land gelegen staten Para en Amapa.

De conservatieve president Michel Temer ondertekende het decreet op 23 augustus en lokte daarmee zowel nationaal als internationaal een golf van protest uit. Milieuorganisaties, politieke partijen, katholieke geestelijken en beroemdheden als Gisele Bundchen en Leonardo DiCaprio lieten van zich horen.

Christian Poirier van Amazon Watch vertelt in een interview met de Guardian wat de uitvoering van het decreet zou betekenen: "Het ontmantelen van het reservaat Renca zal de verwoesting van het bos en van de inheemse stammen inhouden en dat in het belang van een kleine groep economisch machtige groepen die ervoor zorgen dat president Temer aan de macht blijft. Dit is de grootste aanslag tot nu toe in een hele serie bedreigingen van het Amazonewoud."

Ook ngo's beschuldigden de regering er de afgelopen tijd geregeld van dat ze zwichtten voor de druk van de machtige landbouw- en mijnbouwsector en daarvoor het Amazonewoud opofferden. De regering heeft dat altijd ontkend en voegt nu de daad bij het woord. De regering zal met een nieuw decreet dat "de voorwaarden in de zone herstelt, conform het document dat het reservaat in 1984 creëerde" aldus een mededeling van het ministerie van Mijnen en Energie.