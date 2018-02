Branden op de Afrikaanse savanne zorgen voor toename aantal dieren

Dat branden savannes gezond houden is al even bekend. Nu hebben Britse onderzoekers het voor het eerst op grote schaal onderzocht. Ze bekeken satellietgegevens en biodiversiteitskaarten voor het hele Afrikaanse continent over een periode van vijftien jaar.

Stijging met dertig procent

In Afrikaanse savannes (tropisch of subtropisch graslandschappen) met hevige regenval bleek het aantal zoogdiersoorten met twintig procent en het aantal vogelsoorten met dertig procent te stijgen bij toenemende pyrodiversiteit, melden de onderzoekers in Ecology Letters.

Pyrodiversiteit is verscheidenheid aan soorten branden. 'Vuur wordt vaak als iets homogeens gezien, maar in werkelijkheid zijn er uiteenlopende soorten branden, met variatie in omvang, intensiteit, seizoen en frequentie', zegt hoofdauteur Colin Beale van de faculteit Biologie van de Universiteit van York.

'We hebben vastgesteld dat de toename van verschillende soorten branden in nat savannegebied tot een groter aantal soorten leidt.' Zeldzame vogels als de roodstaartwever en de menieborsthoningzuiger deden het opvallend beter in deze gebieden.

Zorgvuldig beheerde branden

Voorwaarde is wel dat het om gecontroleerde, zorgvuldig beheerde branden gaat.

Volgens de onderzoekers kunnen natuurbeschermers en de lokale bevolking met deze resultaten vuur gerichter inzetten als een efficiënt instrument voor natuurbeheer.

'Vuur wordt algemeen beschouwd als iets negatiefs voor het milieu, maar in de Afrikaanse savannes hebben mensachtigen al een miljoen jaar uiteenlopende soorten branden gesticht. Het ecosysteem is daardoor samen met het vuur geëvolueerd en heeft zich eraan aangepast.'

Gecontroleerde branden in Afrika dienen onder meer om graasgebied voor vee te vergroten, de zichtbaarheid voor wilde dieren te verbeteren, wilde bijenkorven uit te roken en tekenpopulaties in te dammen.