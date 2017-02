Bizons keren voor het eerst in 140 jaar terug naar Banff naar Canada

"Een historisch moment en de perfecte manier om de 150-jarige verjaardag van Canada te vieren", zo noemt Catherine McKenna, minister van Environment and Climate Change, het moment dat er voor het eerst in 140 jaar weer bizons rond zullen lopen in Banff National Park in de staat Alberta.

Vanuit Elk Island National Park in de buurt van Edmonton werden 16 bizons met helikopters naar een afgelegen deel van Banff gebracht. De eerste zestien maanden zullen de bizons - tien zwangere bizonkoeien en zes jonge stieren - in de afgesloten vallei Panther Valley verblijven en nauwlettend gevolgd worden aan de hand van radiozenders.

In de zomer van 2018 worden ze dan vrijgelaten in een 1.200 vierkante meter groot gebied waar ze in contact zullen komen met andere inheemse dieren en volledig geïntegreerd worden in het ecosysteem. Volgens natuurbeschermer Harvey Locke zullen de bizons weinig moeite hebben om zich thuis te voelen in Banff. De grote grazers hebben er immers meer dan 10.000 jaar geleefd voordat, dankzij de massale slachting door blanke jagers, ze bijna uitgestorven raakten. De laatste bizon in Banff was vermoedelijk al overleden voordat het in 1885 een nationaal park werd.

"Het terugbrengen van de bizons is het herstellen van een onrecht uit de 19e eeuw toen we de bizons als soort bijna hebben uitgeroeid. De terugkeer van de bizon naar het landschap creëert hoop voor de natuur en is een belangrijke stap naar verzoening met de oorspronkelijke inwoners.", zegt Locke.

De bizons zijn een belangrijke schakel in het ecosysteem en ze spelen een grote rol in het leven en spiritualiteit van de oorspronkelijke bewoners van Canada. Minister Catherine McKenna: "Bizons zijn niet alleen een cruciale diersoort en een icoon van de Canadese geschiedenis, ze vormen ook een integraal onderdeel van de levens van de oorspronkelijke inwoners."