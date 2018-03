Bekijk de knappe foto's van de Bird Photographer of the Year wedstrijd

De Bird Photographer of the Year-wedstrijd werd in 2016 voor het eerst georganiseerd en bleek een goede snaar te raken. Het is razendmoeilijk om de beweeglijke en vaak hele kleine diertjes goed op foto vast te leggen. Toch kreeg de jury duizenden schitterende beelden binnen. De winnaars van de wedstrijd worden pas in augustus bekendgemaakt, maar een eerste selectie kunnen we nu alvast tonen.

De wedstrijd wordt georganiseerd door Nature Photographerrs Ltd en de British Trust fot Ornithology en de opbrengsten gaan naar deze laatste organisatie die zich al jaren inzet voor vogelbescherming. De tweehonderd mooiste foto's worden verzameld in een boek dat je via de website kan bestellen. Ook zal er een tentoonstelling komen. De details volgen later in het jaar.

