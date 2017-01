Apenheul start ecoreizen naar Madagaskar om de blauwoogmaki te beschermen

Tachtig procent van het leefgebied van de blauwoogmaki is al verdwenen door boskap. Als er niets wordt gedaan aan deze situatie is de kans groot dat deze prachtige soort binnen afzienbare tijd is uitgestorven.

Ecotoerisme kan bijdragen aan natuurbescherming. Doordat de lokale bevolking een extra bron van inkomsten krijgt, hoeven zij geen bos te kappen of op de dieren te jagen.

In samenwerking met de Nederlandse reisorganisatie Matoke Tours organiseert Apenheul daarom vanaf 2017 unieke ecoreizen naar het gebied van de blauwoogmaki. Deze reizen vinden plaats in juni en september 2017.

Met een bezoek aan het leefgebied van de blauwoogmaki in het Sahamalaza National Park worden de lokale inwoners geholpen aan werkgelegenheid en extra inkomsten. Dit betekent minder druk op het bos en de blauwoogmaki's.

Geen winstoogmerk

Op de reizen wordt geen winst gemaakt en beide organisaties (Matoke Tours en Apenheul) schenken voor elke deelnemer 50 euro (samen 100 euro) aan het blauwoogmaki project.

Tijdens deze duurzame reizen komt men oog-in-oog te staan met de blauwoogmaki en zien reizigers met eigen ogen wat er lokaal écht aan natuurbescherming gedaan wordt.

Natuurbescherming succesvol

De resultaten van het natuurbehoudproject op Madagaskar zijn hoopgevend. Exacte aantallen zijn niet bekend, maar door alle activiteiten van dit project is het aantal blauwoogmaki's de afgelopen tien jaar gegroeid van zo'n 1.000 naar volgens schatting 2.000 tot 6.000 dieren.

Apenheul zal in 2017 een onderzoeker naar het gebied sturen om het aantal blauwoogmaki's in kaart te brengen.