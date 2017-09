Afrikaanse antilope en Amerikaanse es bedreigd met uitsterven

De Noord-Amerikaanse es wordt bedreigd door een invasieve kever die deze bomen decimeert. Vijf Afrikaanse antilopensoorten hebben te lijden van de inkrimping van natuurgebieden en van stroperij.

De rode lijst van UICN vermeldt ook een "dramatische daling" van het aantal sprinkhanen en duizendpoten in Madagascar, en de uitsterving van een dwergvleermuizensoort op Christmas Island (in de Indische Oceaan).

De rode lijst van UICN telt vandaag 87.967 soorten, waarvan er 25.062 bedreigd zijn. Vijf van de zes essensoorten die het wijdst verspreid zijn in Noord-Amerika, vallen voortaan in de categorie "ernstig in gevaar", de categorie die uitsterving voorafgaat.

De jongste bijwerking van de rode lijst wijst ook op een verbetering van de toestand van het sneeuwluipaard, dat nu in de categorie "kwetsbaar" valt, en niet langer in de hogere categorie "in gevaar".