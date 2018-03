Aantal vogels op het Franse platteland daalt dramatisch

De vogelpopulatie op het Franse platteland is in de afgelopen vijftien jaar gemiddeld met een derde afgenomen. Dat concluderen Franse onderzoekers op basis van twee onderzoeken.

Van tientallen soorten namen de aantallen af, in sommige gevallen zelfs met twee derde. De onderzoekers keken naar vogeltellingen op landelijk niveau en naar die in een grote landbouwregio in het midden van Frankrijk.

De populatie van de grasmus, ortolaan en de veldleeuwerik nam met minstens een derde af. Het aantal graspiepers zou zelfs met 70 procent zijn gedaald.

'De situatie is catastrofaal', zegt Benoît Fontaine, een van de biologen die meewerkte aan de studie. 'Onze akkers zijn echte woestijnen aan het worden.'

Intensivering landbouw

De massale verdwijning van vogels valt volgens de deskundigen samen met de intensivering van de Franse landbouw in de afgelopen vijfentwintig jaar, met name sinds 2008.

De onderzoekers vermoeden dan ook dat monocultuur van graan en mais en het gebruik van pesticiden bijdraagt aan de afname van het aantal vogels. De vogels worden daar zelf niet door vergiftigd, maar het gebruik ervan zou leiden tot een sterke afname van het aantal insecten waarmee ze zich voeden.

In oktober vorig jaar constateerden Duitse onderzoekers dat in Duitse natuurgebieden het aantal insecten in bijna dertig jaar tijd met 76 procent was afgenomen.

Het Franse Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) en het Muséum National d'Histoire Naturelle brachten de cijfers over de Franse vogelpopulatie gisteren naar buiten. Die cijfers zijn gebaseerd op informatie van een netwerk van honderden vrijwilligers.