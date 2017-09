Aantal olifanten in Keniaans Masai Mara Nationaal Park spectaculair gestegen

In 2014 werden er nog 1448 olifanten waargenomen in Masai Mara National Park. Nu is het aantal gestegen naar 2.493, een toename van 72 procent. Ook in Tsavo groeide het aantal olifanten flink. In de twee parken samen leven er nu 15.360 tegenover 12.648 in 2014. Ook het aantal buffels en giraffen nam flink toe.

Volgens de Kenya Wildlife Services, de organisatie die de telling om de drie jaar uitvoert, hangt de toename samen met drie maatregelen die ze genomen hebben. Ten eerste zijn de straffen op stroperij veel strenger geworden. Stropers kunnen momenteel een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar tegemoet zien. Daarnaast kan hen ook nog een enorme boete opgelegd worden.

Een tweede reden is dat er veel meer rangers patrouilleren die bovendien veel beter getraind en opgeleid worden. De derde reden is het gebruik van meer en betere materialen om de stropers op te sporen. Mogelijk heeft ook migratie van olifanten uit het nabijgelegen Serengeti National Park bijgedragen aan de groei van het aantal dieren.

Ondanks het goede nieuws zijn er ook nog redenen voor bezorgdheid. De Kenya Wildlife Services zag namelijk ook een toename van de menselijke activiteit rond de natuurgebieden. Er werden meer huizen gebouwd en elektriciteitskabels en -palen aangelegd.

Kenia zet de laatste jaren sterk in op het bestrijden van stroperij en het beschermen van de dieren, niet in de laatste plaats omdat toerisme erg belangrijk is voor het land. En meer dieren betekent meer toeristen.