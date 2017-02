Aantal Ibirische lynxen bijna verdriedubbeld

Het aantal dieren steeg van 177 in 2006 tot 475 in 2016, blijkt uit de laatste voorlopige cijfers van het Spaans-Europese samenwerkingsproject Life Iberlince.

Het WWF in Spanje zegt in een verklaring blij te zijn dat de beschermingsmaatregelen vruchten afwerpen. "De groei van de laatste jaren is vooral te danken aan het herintroductieprogramma. Elk jaar worden in Spanje en Portugal jonge lynxen uitgezet."

Vorig jaar was volgens het WWF Spanje extra bijzonder, omdat de lynxen zich voor het eerst in jaren in alle vier herintroductiegebieden hebben voortgeplant.

Konijnen

Dodelijke aanrijdingen zijn de belangrijkste doodsoorzaak van lynxen op het Iberisch schiereiland. Vorig jaar zijn vijftien dieren doodgereden, waarvan dertien in Andalusië. Het Wereldnatuurfonds werkt onder meer aan de plaatsing van waarschuwingsborden.

Daarnaast fluctueert het aantal konijnen, de voornaamste prooidieren van de lynx. In 2013 en 2014 vertraagde de groei van het aantal lynxen door een gebrek aan konijnen.

Op de Rode Lijst van bedreigde soorten, opgesteld door de International Union for Conservation of Nature (IUCN), is de Iberische lynx in 2013 opgeschoven van de hoogste risicocategorie 'ernstig bedreigd' naar 'bedreigd'. (IPS)