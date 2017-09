Mijn volgende city trip: Ontdek Bochum

Reis je met de trein? Dan begint je city trip in Bochum al zodra je het station buiten stapt. Op amper 200 meter van het centraal station sta je aan de rand van de bekende Bermudadriehoek, de grootste en meest bruisende restaurant- en uitgaansbuurt in het hele Ruhrgebied. Hier is het moeilijk om aan de verleiding van een curryworst te weerstaan, maar het culinair aanbod omvat gelukkig nog veel meer. In de talloze gezellige kleine cafétjes en pubs vloeit het bier rijkelijk. Veel cafés hebben zelfs een heuse biertuin. Toch liever een cocktail of een glaasje wijn? Die serveren ze hier ook.

Kinderen in vervoering

Bochum heeft zijn naam en faam voornamelijk te danken aan zijn indrukwekkend aanbod kunst en cultuur. Het Deutsches Bergbau-Museum (grootste mijnmuseum van Duitsland en wereldwijd bekend) en het Kunstmuseum Bochum zijn dan ook de grootste toeristische trekpleisters van de stad. Maar daar houdt de pret niet op: in het Eisenbahnmuseum Bochum, een museum voor kids en ouders die niet van musea houden, sta je oog in oog met de koplampen van machtige locomotieven en goederenwagons. In het Zeiss Planetarium kijk je naar de sterren, vlieg je door ons zonnestelsel en geraken je kinderen betoverd door shows als "Het verhaal van de eenzame zon" en "Dino's in het heelal".

Een jungle van jungles

Zo grijs het Bochum van een halve eeuw geleden, zo groen de stad vandaag. De Botanische Tuin van Bochum, gelegen aan de plaatselijke universiteit, brengt natuurliefhebbers in hogere sferen. In de kassen van de tuin loop je langs exotische planten afkomstig van de Middellandse Zee, de Canarische Eilanden, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. Je komt hier als het ware terecht in een jungle van jungles. De absolute topattractie zijn de ronde bladeren van de Victoria-waterlelie, met een diameter van 1,5 meter. Even verderop bevind je je ineens in een rotsachtig berglandschap, begroeid met planten en bloemen die weten te overleven in een klimaat met korte zomers en strenge winters. In het voorjaar toont de Alpijnse tuin zijn volle schoonheid, met pronkstukjes als de Edelweiss en de Enzian.

Ecologisch bewustzijn

Een aparte afdeling van de Botanische Tuin is gewijd aan gewassen die belangrijk zijn voor de mens omwille van hun voedingswaarde. Bronnen van zetmeel, eiwitten, suiker, vezels, olie ... Zonder het te beseffen, zet je hier je ecologisch bewustzijn op scherp. Onderweg kom je bovendien het een en ander te weten over de geneeskundige kracht van planten. En over hoe die geneeskundige kracht ook gif kan worden. Om je kinderen bij de les te houden, hou je best nog even halt aan het Tierpark und Fossilium Bochum. Een kleine en fijne dierentuin, waar je in minder dan een uur alles en iedereen hebt gezien.

Fijn flaneren

Wat ontbreekt er nog? Mogelijk een scheutje Caldezonia, Camp David, Desigual, G-Star, H&M, Hunkemöller, Jack & Jones, Zara ... Geen nood: het Ruhr Park in Bochum is een van de grootste winkelcentra van Duitsland, met meer dan 100 winkels, topmerken en eetgelegenheden. Ook in de autovrije zone in het stadscentrum is het fijn flaneren. Het enige nadeel: voor je het weet, is je city trip al voorbij!