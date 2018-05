Met KANAL krijgt Brussel een multidisciplinair kunstencentrum

Met hun programma wil KANAL - Centre Pompidou een voorproef geven van de 'Culturele stad' in wording, die onder meer het toekomstige Museum voor moderne en hedendaagse kunst zal huisvesten.

Dertien maanden lang kan het publiek het mythische gebouw ontdekken, voor de start van de werkzaamheden, aan de hand van diverse kunst- en architectuurtentoonstellingen, grote installaties en tien nieuwe creaties van Brusselse kunstenaars.

Met KANAL, een ambitieus project van het Hoofdstedelijk Gewest, krijgt Brussel een multidisciplinair kunstencentrum dat past bij de hoofdstad van Europa.

In het kader van een 10-jarig partnerschap met Centre Pompidou gaat het gebouw van 35.000 m2 niet alleen onderdak bieden aan een museum voor moderne en hedendaagse kunst, maar ook aan de CIVA Stichting.

Experimenteel platform

Tijdens deze dertien maanden durende voorproef verandert de voormalige Citroe?ngarage in een experimenteel platform dat openstaat voor discussies over de uitdagingen van het toekomstige museum.

Het diverse aanbod zal inspelen op de identiteit van de plek - haar unieke esthetiek, die typerend is voor de industriële architectuur van de jaren '30, maar ook het menselijke en sociale verhaal, dat voelbaar is in de werkplaatsen en kantoren.

Bernard Blistene, directeur van het Musée national d'art moderne - Centre Pompidou, is de curator van dit voorproefjaar, dat is geprogrammeerd met aandacht voor de integratie in de wijk en in samenspraak met de Brusselse partners.

Daarnaast programmeert KANAL op het ritme van de Brusselse cultuurkalender ook podiumkunsten in partnerschap met de verschillende lokale theater- en concertzalen.