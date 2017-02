Meer dan 100 parkrangers de afgelopen tien jaar gedood

Volgens The Thin Green Line Foundation (TTGLF), de Australische organisatie die parkwachters opleidt en begeleidt in lage-inkomenslanden en conflictgebieden, zijn het afgelopen decennium meer dan duizend parkwachters gedood tijdens de uitoefening van hun functie.

In 80 procent van de gevallen ging het om een situatie waarbij de parkwachter gewelddadig werd aangepakt door stropers of gewapende milities.

Om de drie dagen een dode

Parkwachters zijn mannen en vrouwen die worden ingezet in natuurreservaten en nationale parken om het fragiele ecosysteem van deze plekken en de dieren die er leven, te bewaken.

Volgens TTGLF worden ze vaak te weinig betaald en genieten ze onvoldoende erkenning voor hun werk, zeker gezien het feit dat stropers steeds meer onverschrokken te werk gaan. De organisatie heeft cijfers waaruit blijkt dat "om de drie dagen een parkwachter om het leven komt, vaak gewelddadig door toedoen van machetes of geweren in de handen van criminele stropers."

Om de parkwachters beter voor te bereiden op hun taak, heeft een team specialisten een aangepaste opleiding voor parkwachters ontwikkeld die zal worden uitgerold door organisaties zoals de International Ranger Federation, the Global Tiger Forum, PAMS Foundation en het WWF.

"Het is belangrijk dat parkwachters goed opgeleid worden om hun werk veilig te kunnen uitoefenen, en met succes", zegt Wayne Lotter van PAMS Foundation, een natuurorganisatie die actief is in Tanzania. "De ontwikkeling van deze nieuwe opleiding is een belangrijke stap in de professionalisering en erkenning van het anti-stroperijwerk van parkwachters."

Lucratief

Stropers die zeldzame dieren zoals olifanten, neushoorns en tijgers viseren, gebruiken steeds meer geweld om hun doel te bereiken. Als parkwachters niet tegen de, vaak gesofisticeerde methoden van de stropers zijn opgewassen, brengen ze niet alleen hun missie maar ook hun eigen leven in gevaar.

"De illegale handel in producten afkomstig van wilde dieren, zorgt voor enorme verliezen van bepaalde diersoorten. De anti-stroperij-opleiding moet dus veel effectiever zijn zodat parkwachters de dieren beter kunnen beschermen tegen deze dreiging", zegt Sean Wilmore van de International Ranger Federation.

Illegale dierhandel is naar schatting de vierde meest lucratieve bron van illegale inkomsten, goed voor minstens 19 miljard dollar per jaar.

Vorig jaar bleek uit een onderzoek van WWF dat parkwachters in Azië en Afrika bijna allemaal getuigden dat ze ooit een levensbedreigende situatie hadden meegemaakt tijdens de uitoefening van hun werk. De helft van de ondervraagde parkwachters gaf aan dat ze niet voldoende uitgerust zijn en onvoldoende opgeleid om met zulke gevaarlijke situaties om te gaan. (IPS)