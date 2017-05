Maak kennis met Albanië

De 450 kilometer lange kustlijn van Albanië behoort tot de mooiste ter wereld, in verstilde dorpjes lijkt de tijd niet bewogen te hebben, de architectuur is een unieke mix van Ottomaanse, Italiaanse, Romeinse, Griekse en Illyrische invloeden en de bergwereld is adembenemend. Net als de architectuur is ook het Albanese eten een mix van onder andere Griekse en Turkse smaken en dat levert een unieke keuken op.

Toch trekken nog maar weinig Belgen naar dit Balkanland. En daar wil het Albanees/Vlaamse koppel Arben en Alketa Molla verandering in brengen.

Een jaar geleden richtten ze reisorganisatie Liria Travel op. Naast individuele reizen op maat bieden ze ook groepsreizen aan, waaronder jongerenreizen, een wandelreis in de Albanese Alpen, een actieve cultuurrondreis en een fietsvakantie.