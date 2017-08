Los Angeles verft straten grijs om stad te verkoelen

Op een zomerdag loopt de temperatuur in de Californische miljoenenstad Los Angeles aan de westkust van de Verenigde Staten gemakkelijk op tot meer dan 38 graden Celsius.

Om de strijd met de hitte aan te gaan heeft de stad een aantal openbare wegen lichtgrijs geverfd nadat uit een test op parkeerplaatsen was gebleken dat deze ingreep de grond- en omgevingstemperatuur verlaagt.

Minder airconditioning nodig

Normaal, zwart asfalt absorbeert 80 tot 95 procent zonlicht, schrijft de technologiewebsite Seeker. Als de straten geverfd worden in een lichtgrijze tint, worden de zonnestralen gereflecteerd en gaat de temperatuur naar beneden.

De verkoelende verf kan op die manier de omgevingstemperatuur met 8 à 10 graden Celsius naar beneden halen. Daardoor zullen mensen die in omliggende gebouwen werken en leven minder snel airconditioning gebruiken.

Het gebruik van airconditioning is energie-intensief, leidt tot meer CO2-uitstoot en tot de afgifte van meer hitte.

Vervuilend verkeer

Het Bureau of Street Services van Los Angeles voert de test uit. Het bureau hoopt andere steden te kunnen inspireren en fabrikanten aan te sporen om te investeren in de ontwikkeling van hoogtechnologische verkoelende verf die geschikt is voor het gebruik op wegen.

De initiatiefnemers beseffen immers dat het notoire drukke verkeer in LA de weg snel zal vervuilen waardoor het verkoelende effect zal afnemen.