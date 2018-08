Liefde op de fraaiste plekjes in de wereld: dit zijn de mooiste trouwfoto's van 2018

Junebug Weddings kiest ieder jaar uit duizenden trouwfoto's, ingezonden door gerenommeerde fotografen uit de hele wereld, de beelden die romantiek en locatie het beste weten samen te brengen. Bij een tempel in Myanmar, op de bodem van een zwembad in Hawaii, in de sneeuw in Nieuw-Zeeland of op een bruggetje in Venetie: dit zijn de vijftig winnaars van de Best Destination Photography wedstrijd.

Het Britse Junebug Weddings brengt trouwkoppels in contact met de beste huwelijksplanners. Zowel voor de trouwplechtigheid als voor de huwelijksreis kan je bij hen terecht.