Lezen als god in Frankrijk: 5 boekentips voor de liefhebber van la douce France

Nog steeds vakantieland nummer één voor veel Belgen, en dat is niet vreemd, gezien de immense variatie in landschappen, het lekkere eten, het mooie weer en het feit dat het doodgewoon dichtbij is. Stel, u komt terecht ...