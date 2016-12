Landal GreenParks breidt uit naar Groot-Brittannië

In de komende jaren zullen er meer parken in Groot-Brittannië toegevoegd worden. Eerder dit jaar nam Landal Green Parks vijf Dayz Resorts over in Denemarken. Groot-Brittannië wordt het negende land in Europa waar Landal actief is.

Landal Darwin Forest ligt aan de rand van het Peak District National Park tussen Birmingham en Manchester in een fraai natuurgebied met veel wandel-, fiets- en mountainbikemogelijkheden. Je kan er kiezen uit 110 luxe chaletwoningen. Verder is er een centrumgebouw met zwembad, spa, pub, restaurant, een kleine winkel en verschillende speelplaatsen voor kinderen.

Vanaf februari 2017 kan je woningen in Landal Darwin Forest boeken.