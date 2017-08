Knokken voor Knokke

Interieur, design en architectuur Rik Ruebens

De toonaangevende interieur- en designzaak in Knokke is RR Interior. Oprichter Rik Ruebens leerde het vak deels thuis in Kaprijke, waar zijn ouders al meubelen verkochten, en opende zijn zaak op de Natiënlaan in 2000, samen met zijn vrouw Sylvie Dekien. Het duo overtuigde al gauw merken als Minotti, B&B Italia, Fritz Hansen en Cassina. Ondertussen is RR Interior ook het enige verkooppunt in de Benelux van de interieurlijn van Bottega Veneta en heeft het duo met RR Corner ook een aparte winkel voor limited editions, unieke stukken en accessoires. Onder de vele opdrachten voor woninginterieurs en horecazaken valt de jarenlange samenwerking met Sergio Herman op. Ruebens stelde Herman zelf voor om de stoelen te ontwerpen voor Air Republic, de brasseriezaak die de chef enkele maanden geleden opende in de jachthaven van Cadzand.

Corrine Walder

Ze woont al ruim dertig jaar in Knokke en raakte helemaal vertrouwd met zowel de interieur-, design- en kunstscene. Vandaag heeft ze zich ontpopt tot de drijvende kracht achter de eeuwenoude Ceuvelhoeve in de polder, die prachtig werd gerestaureerd en plaats biedt aan wat ze het hedendaagse kunstplatform CWART noemt. Er is een wijnbar met restaurant en viermaal per jaar een grote expo met een combinatie van design, vintage en kunst. Dit jaar is het thema ENDLESS. Corrine Walder wil jonge, onbekende kunstenaars en designers promoten die nog geen plaats hebben in wat ze de 'klassieke' galeries noemt, zoals Stijn Ank, Jana Cordenier, Anna van Boxelaere en Ariane Loze. ENDLESS loopt tot eind augustus. Zowel de plek als de expo zijn heel bijzonder.

Nathalie Deboel

Interieurarchitecte Nathalie Deboel begreep van bij het begin waar het hedendaagse Knokse interieur voor stond: klare interieurs met een vakantiesfeer. Ze combineert stijlvolle vintage met hedendaagse kunst en design, feilloos witte wanden en vloeren met meer frivole accenten. Het minimalisme in haar stijl past perfect bij het bijzondere licht van de zee. Nathalie richt vooral woningen in en is een meester in het bedenken van vernuftige oplossingen.

Bea Mombaers

Met haar vintage-interieurs heeft Bea Mombaers Knokke internationaal op de kaart gezet, haar inrichtingen verschijnen wereldwijd in magazines. Terecht, want ze was een van de eersten om de vintagestijl op te pikken en te combineren met moderne abstracte kunst uit de vorige decennia. Daarmee liep ze zelfs vooruit op de galeries. Ondertussen werd Bea Mombaers het grote voorbeeld voor het vintage-interieur dat ze nu trouwens heel eclectisch opvat, zelfs met Marokkaanse tapijten of kunstdesign van Antonino Sciortino en Il Laboratorio dell'imperfetto. Haar zaak, Items, is een internationaal begrip. Bea bracht ook een lederwarenlijn op de markt met handtassen en rugzakken. Ze richt in binnen- en buitenland woningen en handelszaken in. Met interieurarchitect Peter Ivens bedenkt ze grote projecten met meer architectuur. Samen realiseerden ze het Knokse restaurant Le Coup Vert.

Jean-Philippe Demeyer

Jean-Philippe Demeyer stond onlangs op de cover van het Australische Vogue Living als een van de meest excentrieke interieur- ontwerpers van Europa. Sommigen noemen hem de nieuwe David Hicks, naar de beroemde Britse designer die de koning van het eclectische interieur was. Jean-Philippe heeft twee ankerplaatsen in de Zwinstreek, zijn shop in de Sparrendreef in Het Zoute en het middeleeuwse landgoed Rooigem tussen Brugge en Damme. Beide maken deel uit van zijn Wunderkammer, waarin je zowel Victoriana, gothic revival als fiftiessouvenirs ontdekt. "Ik heb geen regels", zegt hij.

Dominique Desimpel

Iedereen met een neus voor bijzondere tegels en natuurstenen, die tegenwoordig een bijzondere rol spelen in het interieur, kent zijn naam. Zijn zaak in het oude centrum van Knokke is een 'bibliotheek vol stenen'. Dominique Desimpel reist de wereld rond op zoek naar artisanale tegelateliers en kleine steengroeven, waar porfier, marmer en graniet worden gedolven. Zijn bijzondere tegelwanden en vloeren worden van de Azurenkust tot in het Verenigd Koninkrijk gewaardeerd en gepubliceerd in gerenommeerde magazines. Je vindt zo'n zaak niet in Londen, Parijs of New York, maar wel in Knokke.

Cultuur, sport en ontspanning Frank Vanleenhove

Dat Knokke-Heist nu een trekpleister is voor watersporters en ook bij jongeren goed in de markt ligt, is in grote mate te danken aan Frank Vanleenhove. Als jonge tiener leerde hij in de jaren zeventig windsurfen dankzij een sportmonitor van hotel La Réserve aan het Zegemeer, vlak bij zijn ouderlijke woning. Later werd hij Belgisch kampioen windsurfen, bracht hij vanuit Biarritz de eerste surfplanken mee en legde hij zich toe op de lokale ontwikkeling van de watersport.

Een eerste stap was de oprichting van de vzw Surfers Paradise en de opening van een surfclub - toen niet meer dan één strandcabine - in 1988. Mede dankzij de steun van burgemeester Leopold Lippens en de gemeente Knokke-Heist kon de club zich ontwikkelen nabij Het Zwin en voortdurend nieuwe leden aantrekken. Sinds 2015 staat de teller op meer dan duizend. Bovendien opende Vanleenhove in 2012 Lakeside Paradise, een watersportcentrum met jeugdherberg en restaurant op de voormalige zandwinningsput De Cloedt. Waterskiërs en wakeboarders kunnen er gebruikmaken van een milieuvriendelijke kabelbaan. Vanleenhove is een belangrijke stem in de toeristische ontwikkeling van de kuststad. Zo overtuigde hij de gemeente om dit voorjaar uit te pakken met een strandkrant en ijvert hij voor de opening van een nieuw wavepark, naast Lakeside Paradise.

Patrick De Brock

In Knokke is hij een begrip, want hij heeft diepe wortels in de regio en komt uit een familie van kunstverzamelaars. Het aantal ateliers dat hij in binnen- en buitenland bezocht, is schier ontelbaar. Patrick De Brock begon in 1991 in Antwerpen, maar was al in '94 actief in Knokke. Hij brengt jaarlijks vijf solotentoonstellingen van vooral jonge en buitenlandse kunstenaars. Hij is tevens aanwezig op tal van Europese kunstbeurzen.

Filip en David Bourgoo en Philippe Van de Ryse

Zesduizend bezoekers in 2010, honderdduizend in 2012 en vorig jaar maar liefst tweehonderdduizend: de Zoute Grand Prix is een van de spectaculairste succesverhalen van Knokke-Heist van de afgelopen jaren. Het classic car-evenement lokt buiten een hoogseizoen niet alleen een massa toeristen en exclusieve automerken naar de kuststad, maar zet Knokke-Heist ook op de kaart bij oldtimerfanaten. Initiatiefnemers Filip en David Bourgoo, zelf rallyrijders, en Philippe Van de Ryse, evenementenorganisator, bundelden de krachten in Zoute Events en exporteren hun knowhow sinds kort ook naar Andalusië: in mei organiseerden de drie Knokkenaren er, volgens dezelfde formule en met veel verwijzingen naar het Knokse voorbeeld, de eerste Sotogrande Grand Prix.

John Noseda

Mede-eigenaar van de Kitsch Club in het Casino van Knokke, medeoprichter van het We Can Dance-festival in het naburige Zeebrugge, dj en fotograaf: John Noseda is van verschillende markten thuis. De telg van de uitbaters van bioscoop Beverley Screens woont ondertussen in Gent, maar blijft een zwak hebben voor zijn geboortestad. Zo lanceerde hij vorig jaar mee het Knokke Fashion Weekend, waarvan in maart 2018 een tweede editie gepland wordt. Zijn drijfveer? "Aantonen dat de kust er niet enkel is voor vakantiegangers, ouderen of mensen met geld, maar ook voor een jong en trendgevoelig publiek."

Yasmine Geukens en Marie-Paule De Vil

Op hun kaartje staat er Geukens & De Vil, contemporary art. Het duo Yasmine Geukens en Marie-Paule De Vil reizen de wereld rond, op zoek naar hedendaagse kunst die hen boeit. Ze tasten net als hun kunstenaars de grenzen af. Onder hen vinden we heel wat bekende jonge en Belgische namen zoals Ruben Bellinkx, Gideon Kiefer, Sofie Muller, Bert De Beul, Sophie Kuijken, David Simpson en Sofie Van der Linden. Ze runnen ook in Antwerpen een schitterende galerie.

Familie Boon

De Boon Gallery vierde twee jaar geleden zijn dertigste verjaardag met een expo rond Monet en zijn tijdgenoten. Zo weet je waar deze internationaal opererende galerie voor staat, want ze laat ons zowel genieten van de impressionistische als van de moderne meesters, van de Latemse School tot Cobra of abstract. De zaak werd opgestart door Jos en Dominique Boon, die nu worden bijgestaan door hun zoon Christophe. De galerie staat op gerenommeerde beurzen, van Parijs tot in Moskou.

Samuel Vanhoegaerden

Samuel Vanhoegaerden startte zijn galerie in Knokke op in 2001 en specialiseert zich in de moderne en naoorlogse kunst. Uiteraard met een hele collectie Cobra van grote namen als Appel. Hij brengt ook een solotentoonstelling van Hans Hartung, Tom Wesselmann, Alexander Calder, Christian Dotremont, Panamarenko en Bram Bogart.

Food, drinks en evenementen David Maenhout

Een praline van Chocolatier M is niet zomaar een stukje chocolade. David Maenhout en zijn team zoeken continu naar nieuwe ingrediënten, onverwachte invalshoeken en uitzonderlijke smaakcombinaties. In zijn open atelier maakt Maenhout ook chocolade op maat voor verschillende sterrenrestaurants in binnen- en buitenland. Waanzinnig lekker en wereldberoemd zijn zijn chocolaatjes. In de preselecties voor de International Chocolate Awards 2017 won hij alvast zeven medailles op acht inzendingen, in de Benelux werd hij de eerste Gault&Millau 'Chocolatier van het Jaar' ooit. Zijn duindoornpraline werd dan weer erkend als streekproduct door de provincie West-Vlaanderen. Duindoornbessen groeien in de duinen aan de Noordzee, in Knokke bloeit ook de zaak van chocolatier M.

Bart Desmidt

Rond de eeuwwisseling zette Bart Desmidt Knokke weer op de culinaire kaart door als enige chef-kok in de stad een Michelinster te veroveren. In 2014 werden dat er twee. Lang daarvoor al koos Desmidt ervoor om de liefde voor het vak en levenskwaliteit te laten primeren op succes en winst. Die aanpak typeert ook zijn bereidingen: geen vluchtige trends, maar zorgvuldige smaakcombinaties en eigen klassiekers zoals de tartaar van Wagyrund met een Gillardeau-oester. Hij gebruikt ook graag minder bekende vissoorten uit de Noordzee. Desmidt is een kind van de zee; zijn grootvader was een visser en zijn ouders hadden een speelgoedwinkel op de plek waar nu het restaurant is. Nevenactiviteiten gaan van njam!, waarvoor hij nu BBQ Vanavond?! presenteert, tot het exclusieve en internationaal succesvolle chocolademerk BbyB, in samenwerking met chocolatier Jan Verleye.

Jan Van Ongevalle

De familie Van Ongevalle met vader Jan aan het hoofd, shaket sinds 2013 cocktails aan de kust. In The Pharmacy staan naast pater familias Jan ook dochter Hannah en zoon Ran achter de bar. Met jongste zus Noa is nu het rijtje compleet. De familie vond vaste grond in Knokke: de drie kinderen groeiden er op, Jan zelf kwam er wonen toen hij twee jaar oud was en baatte er jarenlang de kledingzaak uit die hij overnam van zijn ouders. Na 25 jaar hield hij het voor bekeken en ging hij reizen om zichzelf te vinden. Ook de kinderen zochten alle windstreken op om te gaan studeren, maar keren nu stuk voor stuk naar Knokke terug. In The Pharmacy serveren Jan, Hannah, Ran en Noa de betere spirits met een enorme spirit. Ze goochelen niet alleen met cocktailshakers, maar ook met smaken en tonen keer op keer hun wereldklasse aan Knokke en de rest van de wereld. Zowel de zaak als haar bezielers wonnen al verschillende awards. Het meest recente wapenfeit is Rans overwinning in de Bacardi Legacy in Berlijn. Proef zelf de cocktails van The Pharmacy op het publiek-geheime adres.

Frederik Deceuninck

De voormalige chef de partie van de Karmeliet en souschef van Jardin Tropical is een van de jonge namen die dit jaar het culinaire aanbod op Tomorrowland pimpen. Zijn in 2007 geopende zaak Sel Gris aan de Zeedijk in Duinbergen - Deceuninck was toen 25 - klom al gauw naar 16 punten in de Gault&Millau en won vorig jaar de jongste editie van de Gouden Vork. De eerste Michelinster was al in 2008 een feit. Eind volgend jaar opent een tweede zaak de deuren. Insiders omschrijven hem als een kok die de traditionele keuken in een eigentijds jasje steekt.

Frederik Boussy

De chef van Cuines,33 in de Smedenstraat leerde de knepen van het vak in Comerç 24 in Barcelona. Die inspireerde ook mee de zaak die hij in 2011 opende met zijn zus Fleur (ex-Sel Gris) en haar partner Edwin Menue. Gastronomische tapas, een modern interieur van Lieven Musschoot, een ontspannen sfeer: dit alles zette Cuines,33 meteen op de kaart. De eerste Michelinster volgde minder dan een jaar later. Boussy en zijn partners bevestigden hun vernieuwersrol in 2015 met de opening van het zusterrestaurant Brasa, een grillhouse- steakrestaurant.

Christophe Van den Berghe

Tien jaar na de opening van Jardin in 1994 zag Christophe Van den Berghe zijn inspanningen beloond met een Michelinster. Die behield de zaak in de Zwaluwenlaan tot op vandaag, al verkondigde de chef-kok enkele jaren geleden dat een ster voor hem niet hoefde. Mettertijd koos hij voor een laagdrempeliger concept met minder personeel, een lossere bediening en meer vrijheid in de keuken. In 2016 volgden op het Van Bunnenplein de bistro Café de Paris en À Côté, voor streetfood van hoog niveau. De neus voor trends en jong talent blijkt ook uit zijn samenwerking met interieurarchitect Anthony Boelaert en DJ Maxim Lany, alsook uit de vele werknemers die later met succes voor eigen rekening begonnen.

Mode Luc Dheedene

Zeg Luc Dheedene en je hebt meteen vier winkels in Knokke beet, zijn agentschap Fashion Club 70 maakt hem tot de machtigste modeman van België. Dheedene is ook de man van de monobrandstores, in Knokke zijn dat bijvoorbeeld 7 For All Mankind, Liu Jo en Philipp Plein. Met nog een eigen merk SVNTY en Verso, een multimerkenboetiek voor mannen, is hij van alle modemarkten thuis. Ook zonen Miguel en Gregory stapten in het imperium, dat begon met niets meer dan een passie voor mooie kleren. Dat modebewust Knokke zich vandaag hult in de mooiste Italiaanse designerstuks, dankt het aan Dheedene, die de Italiaanse merken groot maakte in België.

Ruth Kortleven

De roots van Ruth Kortleven liggen in het verre Limburg, maar het verlangen naar de zee deed haar tweeëntwintig jaar geleden aanspoelen in Knokke. Destijds kende ze hier niemand, ondertussen doet haar winkel La vie en rose wel bij velen een belletje rinkelen. Ruth verkoopt er een eigenzinnige selectie uit sterke merken als Dries Van Noten en Marni, met prettige prints en subtiele kleurnuances als rode draad. La vie en rose ligt niet voor het grijpen, maar discreet in een zijstraatje in 't Zoute. Het is een zaak voor vrouwen met persoonlijkheid: "Knokke is een stad waar je het leven kan leiden dat je wil."

Hans Thiers en Muriel Vandierendonck

Hans Thiers kwam op achttienjarige leeftijd in Knokke terecht en is er gebleven. Hij richtte een klein winkeltje in tricosport op en na twee jaar begon zijn vrouw Muriel Vandierendonck te helpen in de zaak. De uitbreiding liet niet lang op zich wachten en ondertussen komt stilaan de dertig in zicht voor Jack Russell. De grote troef is het toegankelijke en betaalbare aanbod: jong en oud, man en vrouw, klassiek en sportief vinden er hun gading in meer dan veertig labels, waaronder een eigen huismerk.

Frank Desmedt en Pascale Vandewalle

In 1987 opende Knokkenaar Frank Desmedt een jeanszaak op de Lippenslaan. Dertig jaar later is Uno nog steeds een blijver in de Knokse shoppingscene, waar je al lang veel meer dan een designerjeans past. Op de winkelvloer heeft Franks echtgenote Pascale de touwtjes in handen, achter de schermen behoudt hij zelf het overzicht en met Maxine (24) staat nu ook hun dochter in de zaak. Uno heeft een goede reputatie als standvastige winkel, die toch durft vernieuwen. Je koopt er geen voorgekauwde kost, wel een boeiende mix van de nieuwste trends .

Wim Albrecht en Sophie Vryens

Toen Wim Albrecht Amica Trend in 2000 overnam van zijn ouders, bestond de zaak al dertig jaar. Hij en Sophie Vryens wuifden de schoenen en handtassen vaarwel en helpen hun klanten nu nog steeds zelf aan de geschikte outfit voor elke gelegenheid, van Zoute Rally tot Tour de France. Hoewel Amica Trend niet opzichtig uitpakt, is het geen winkel voor grijze muizen: liefhebbers van Missoni, Cavalli, Giambattista Valli en Leonard maken er een kleurrijke keuze.

Familie Somers

Wat begon met een statige damesboetiek op de Meir, groeide uit tot een netwerk van winkels in Antwerpen en in de meest modebewuste badstad van België. Met vier vestigingen bereikt de familie Somers de hele markt in Knokke. Coole kinderen shoppen bij Space, modebewuste mama's hebben Princess hoog op hun lijstje staan, high end fashionista's vinden Sketch super en de pas geopende Blue is een trekpleister voor jeugdige trendsetters. Dat het Princess-concern een nieuwe multimerkenwinkel opent terwijl webshops en monobrandstores hoogtij vieren, getuigt van een sterke visie in het familiebedrijf. Dat is ondertussen al aan de derde generatie toe. Aan het roer staan nu twee van de vier kinderen van Marc Somers en Karine Heeren. Het was overigens haar moeder die in de jaren 1950 de succesvolle modezaak oprichtte. Samen met mama Karine brengt Astrid designerstuks recht van de catwalk naar de kust.