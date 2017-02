Zeepbellenfeest in Océade tijdens de krokusvakantie

Tip voor de krokusvakantie: op maandag 27 februari barst de carnavalsgekte weer los in Océade. Vier keer per dag worden honderden grote en kleurrijke zeepbellen door het waterpretpark geblazen. Aan de kleine en grote carnavalisten de uitdaging om ze te vangen, door te prikken of er tussen te dansen op de carnavalsmuziek. Het zeepbellenfeest duurt tot en met zondag 5 maart.

Natuurlijk kunnen de zwemmers zich zoals altijd ook amuseren met de 640 meter aan glijbanen (waaronder de langste en snelste in het land), het golfslagbad, jacuzzi's en sauna.