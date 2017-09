Vanaf 13 november weer elf weken lang Winter Efteling

Elf weken lang zijn er speciale winterattracties zoals het vernieuwde IJspaleis, de langlaufbaan 'Hijgend Hert, speciale wintervoorstellingen en overal knisperende kampvuren.

Tijdens deze Winter Efteling kunnen bezoekers schaatsen op een bevroren paleisvijver van de Sneeuwprinses en de Vuurprins. Kinderen kunnen net als voorgaande jaren klauteren en springen in het IJspaleis maar nu kunnen ze het voor eerst van binnen naar buiten glijden. De Sneeuwprinses en de Vuurprins zorgen er voor zang, dans en gezelligheid. Ook brengen ze met hun arrenslee dagelijks een muzikaal bezoek aan de vreugdevuren in het park. In het Sprookjesbos is de wintervoorstelling van de parkshow Sprookjesboom te zien. Daarnaast kan je zo'n 400 meter langlaufen op Langlaufbaan 't Hijgend Hert. Met uitzondering van de waterattracties zijn alle attracties open als de weersomstandigheden het toelaten.

Als de avond valt...

Wanneer de avond valt wordt het Sprookjesbos feeëriek verlicht en zie je indrukwekkende illusies bij Villa Volta. In een 3D-projectie komt de gevel krakend tot leven als het verhaal van Roofridder Hugo wordt verteld. De parkshow Raveleijn met paarden en raven in de hoofdrol, is door gebruik van licht en vuur 's avonds extra spannend. En ook de watershow Aquanura is met zijn 200 fonteinen, muziek, vuur- en lichteffecten in het donker bijzonder indrukwekkend.

Praktische info

De Winter Efteling is elke dag open van maandag 13 november 2017 tot en met woensdag 31 januari 2018; op weekdagen van 11.00 tot 18.00 uur, en in het weekend van 11.00 tot 19.00 uur. Tijdens de kerstvakantie (van 23 december t/m 7 januari) is de Winter Efteling dagelijks open tot 20.00 uur. Op 31 december is het park open tot 18.00 uur. Wie Oudejaarsavond wil vieren in de Winter Efteling krijgt met een speciaal ticket toegang vanaf 19.00 uur. Het park blijft dan open tot 1.00 uur 's nachts.

Blijven slapen

Na een dagje in de Efteling, hoef je niet terug naar huis te rijden, maar kan je blijven overnachten. Je kan kiezen tussen een kamer in het Efteling Hotel, in een vakantiewoning of appartementin Vakantieparken Efteling Bosrijk of Efteling Loonsche Land, direct naast het attractiepark. Overnachten in de Efteling is altijd inclusief onbeperkt toegang tot het attractiepark.