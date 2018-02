Leer kinderen op een amusante manier kunst kennen in Fort Napoleon

Hoe laat je kinderen op een leuke manier kennismaken met grote kunstwerken? Kunsthistorica Thaïs Vanderheyden, bekend van de succesvolle kinderboeken 'De Warenhuismuisjes' en 'De Spiekpietjes', heeft dé manier gevonden.

Ze veranderde beroemde kunstwerken zoals De Schreeuw van Edvard Munch, de Mona Lisa van Leonardo Da Vinci en De Kus van Gustav Klimt in schattige 'juniorversies'. De omgetoverde schilderijen zijn van 10 februari tot 15 april te zien in Fort Napoleon in Oostende.

Acteur Warre Borremans leent zijn stem aan de kinderexpo en neemt de kinderen met unieke verhalen mee door de geschiedenis van de kunst. Bezoekers van de expo moeten ondertussen tijdens een spannende zoektocht ontdekken waar een gestolen schilderij gebleven is.