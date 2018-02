Krokusvakantie: 101 musea organiseren leuke activiteiten voor kinderen

Zo worden er activiteiten als 'buggy tours' georganiseerd, rondleidingen op maat van baby's en peuters. Een 'Brussel-app' geeft dan weer tips voor gezinsuitstappen en er is dit jaar een bijzonder traject voor kwetsbare gezinnen uitgewerkt.

Meer dan 100 musea in Vlaanderen en Brussel nemen deel aan Krokuskriebels, een initiatief van de Gezinsbond. Een record, en dat is een goede zaak. 'Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat kinderen die op jonge leeftijd in gezinsverband naar het museum gaan, ook later vaker genieten van cultuur', aldus de organisatie.

Samen organiseren ze 184 activiteiten op maat van ouders en grootouders. Maar met speciale rondleidingen, creatieve workshops en zoektochten worden ook (klein)kinderen bij het museumbezoek betrokken.

Onder de deelnemende musea heel wat grote namen: de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Brussel en Antwerpen, het MAS, het Rubenshuis, Red Star Line Museum, M-Museum Leuven, S.M.A.K., STAM, Kazerne Dossin, Mu.Zee, Modemuseum Hasselt en het Gallo-Romeins Museum. Maar ook minder bekende bezienswaardigheden als het Bakkerijmuseum in Veurne of het Kempens Diamantmuseum nemen deel aan Krokuskriebels.

De negende editie van Krokuskriebels vindt plaats van 10 tot 18 februari 2018.