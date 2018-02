Bobbejaanland doet 'grootste investering ooit'

Een gebied met daarin de achtbaan 'Typhoon' en de reuzenfrisbee 'Sledge Hammer' zal helemaal worden aangepakt, inclusief de attracties, die mee in het thema worden ingepast. 'We doen nog geen uitspraken over het thema zelf. Er zijn drie à vier evenwaardige ideeën, die we nog bekijken', zegt woordvoerster Peggy Verelst.

Bezoekers aan Bobbejaanland zullen ook iets meer ruimte krijgen. Een eerder ontoegankelijk gebied van 3.000 vierkante meter komt terecht in het publieke deel van het pretpark, mee in het nieuwe thema.

Triplelaunchcoaster

Het park van wijlen Bobbejaan Schoepen krijgt er ook een nieuwe attractie bij. Het nieuwe paradepaardje, zo klinkt het, een triplelaunchcoaster van de Duitse fabrikant Gerstlauwer. In die attractie zal de bezoeker volgens de woordvoerster drie keer worden gelanceerd: voor-, achter, en opnieuw vooruit. 'In heel korte tijd ga je naar de topsnelheid', stelt Verelst nog. 'Hiermee haalt Bobbejaanland de snelste, hoogste en steilste triplelaunchcoaster binnen, met de meeste inversies in de Benelux.'

Bezoekers kunnen vanaf het voorjaar 2019 het nieuwe themagebied verkennen. Bobbejaanland bestaat sinds 1961. In 2004 werd het overgenomen door de Spaanse groep Parques Reunidos.