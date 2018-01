Bellewaerde start bouw indoorwaterpretpark Aquapark

In mei 2017 kondigde Bellewaerde de bouw van waterpretpark aan. Nog geen jaar later is het attractiepark begonnen met de werkzaamheden die in het voorjaar van 2019 zullen afgerond worden. Dan zal het Aquapark ook officieel de deuren openen.

Compagnies des Alpes, de moedergroep, investeertzeventien miljoen euro in de bouw van het waterpretpark. Op de nieuwe maquette is te zien dat er heel wat waterspeeltuigen geplaats worden in een oase van groen. Kinderen van verschillende leeftijden kunnen op ontdekking gaan in en op twee interactieve expeditieboten of in de speelzone met een grote kantelende emmer en tal van verrassingen. Ook de allerkleinsten beleven plezier in een peuterbad en speelzone op hun maat.

Dé grote attractie wordt een waterglijbaan waarin de zwemmers in een band naar beneden kunnen glijden. De banden gaan automatisch terug naar boven.

Voor de bouw van Bellewaerde Aquapark wordt er beroep gedaan op lokale bedrijven, zoals LD Architecten uit Kortrijk en hoofdaannemer Monument-Vandekerckhove uit Ingelmunster. Zij zorgen er ook voor dat het gebouw en het bad duurzaam is en dat het geheel geïntegreerd wordt in het landschap. In het park zullen ook tien voltijdse equivalenten aan de slag gaan, in de zomer kan dat zelfs oplopen tot twintig.