Aqualibi gaat na metamorfose opnieuw open

Zo is een decor ingericht aan de zwembaden dat de Caraïben nabootst. Ook is tijdens de winter het waterpark uitgebreid met een zone voor kinderen die nog niet kunnen zwemmen. Voor die transformatie is 4,2 miljoen euro aan investeringen in het park gepompt.

De nieuwe zone voor kinderen die nog niet kunnen zwemmen, heet 'Kiddie Bay' en heeft een oppervlakte van 700 vierkante meter.

Aqualibi en Walibi kregen vorig jaar in totaal 1,4 miljoen bezoekers over de vloer. Binnen vijf jaar hopen de parken 1,8 miljoen bezoekers te behalen, door een reeks investeringen. De 'herthematisering' van het waterpark maakt deel uit van een investeringsplan van 100 miljoen euro over verschillende jaren.

De nieuwe family funcoaster 'TikiWaka' in Walibi zal nog niet toegankelijk zijn voor 7 april. De moeilijke weersomstandigheden van de afgelopen weken veroorzaakten vertragingen op de werf. De verantwoordelijken denken dat de attractie niet kan geopend worden voor 7 april ten vroegste, en 14 april ten laatste.

De coaster ligt in het hart van Exotic World, de eerste van 'nieuwe werelden' die in het park worden ontwikkeld. De wagens van de coaster halen een maximumsnelheid van 55 km per uur op een parcours van 564 meter lang. In Exotic World is 7,8 miljoen euro geïnvesteerd.

Aqualibi en Walibi behoren tot de Compagnie des Alpes, de groep die acht pretparken in Europa en grote skistations in de Franse Alpen uitbaat.