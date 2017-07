Kasteel Ooidonk onderging geslaagde renovatie

Het kasteel het jaar 2015 binnenleiden was een hele uitdaging. Er een fraai ingerichte en aangename plek om te leven van maken, waar Kunst en Geschiedenis hand in hand gaan met het dagelijkse gezinsleven, was hun doel. De bezoeker het wonderlijke gevoel geven dat deze oude stenen vandaag nog altijd reden van bestaan hebben was het uitgangspunt van het moderniseringsplan.

De eerste moeilijkheid die hen wachtte, was het kasteel aan te passen aan de huidige normen om de veiligheid van de site te optimaliseren. Heel wat tijd en energie werden gestoken in de vervanging van de elektrische installaties, de leidingen ende versleten plafonnering, essentieel alvorens de decoratie te vernieuwen.

Na de voltooiing van deze eerste fase heeft Gravin Coralie t'Kint de Roodenbeke zich met volle overgave gewijd aan de renovatie, waarvoor ze een beroep deed op haar goede vriend, Gerald Watelet. Hun vriendschap dateert van toen hij een erg belangrijk kledingstuk voor haar ontwierp nl. haar trouwjurk. Als man met smaak voor wie levenskunst en vakmanschap geen ijdele woorden zijn, was Gerald de ideale persoon om erover te waken dat de charme van het oude, de geschiedenis van het huis en de familie behouden bleven, en er tegelijk de hedendaagse toets aan te geven die noodzakelijk is voor zijn overleven.

Talrijke stukken meubilair van het kasteel zijn gelukkig bewaard gebleven. Als startpunt van de herinrichting werden alle meubels op traditionele wijze gerestaureerd door de beste vakmensen, net als de bronzen, de luchters en wandlampen, en het metaalbeslag van deuren en vensters. Al deze 'uitgedoofde' objecten hebben hun schittering en luister van destijds teruggekregen en zijn klaar voor een nieuw leven!

Een nieuw bezoekersparcours leidt de bezoekers nu langs 12 ontvangstkamers en meer private vertrekken, opengesteld voor nieuwsgierige blikken. Het publieke parcours omvat een eetkamer en een rotonde in renaissancestijl, een neogotische kapel en rookkamer uit het midden van de 19de eeuw, een volledige suite uit de Empiretijd, een kamer en suites in Lodewijk XVI-stijl met meubels in inlegwerk van fruithout en een romantisch Lodewijk XV-salon verfraaid met mooie schilderijen die bucolische landschappen afbeelden. Het orgelpunt van het bezoek is een schitterende galerij met wandtapijten van Beauvais uit de18de eeuw, die episodes uit het leven van Alexander de Grote uitbeelden, in mooie grijsblauwe schakeringen doorstikt met oker.

Vandaag is Ooidonk één van de enige kastelen in België waar bezoek en gezinsleven elkaar ontmoeten in een flamboyant decor. Schoonheid, luxe en de geschiedenis van verschillende periodes ontplooien er zich in grootsheid en harmonie.

