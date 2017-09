Italië wil het toeristen nog meer naar de zin maken met de nieuwe app wifi.italia.it. Deze app maakt het veel makkelijker om in te loggen op wifi-netwerken. Je hoeft je slechts één maal te registeren en daarna kan je telkens op een lokaal netwerk inloggen zonder te hoeven zoeken naar gebruikersnamen en paswoorden.

De app werkt nog niet in het hele land, maar binnenkort wel. De app is gratis te downloaden in de App store of via Google Play.