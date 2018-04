Is dit het mooiste toilet ter wereld?

Naar het toilet gaat met zicht over een fjord, de zee en de bergen van de Lofoten en tijdens het juiste seizoen onder het dansende Noorderlicht? Het kan voortaan bij Ureddplassen in het noorden van Noorwegen.

Langs de Helgelandskysten route is daar zojuist dit bijzonder fraai vormgegeven toiletgebouw in de vorm van een golf geopend. Wachten op je beurt is hier totaal geen straf. Je kan plaatsnemen op banken van Noors marmer geplaatst op een negen meter breed terras pal aan de zee. Het uitzicht is er fenomenaal en ook al ligt het niet ver van de weg, je hoort er helemaal niets van eventueel verkeer.

Behalve het toiletgebouw en het terras werd er ook een amfitheater, brede trappen waar je op kan zitten en een nieuwe parkeerplaats aangelegd. Bovendien kreeg het monument ter ere van de 42 mensen die hier in 1943 om het leven kwamen toen hun onderzeeër op een Duitse mijn liep, een nieuwe marmeren sokkel. Het toilet werd ontworpen door de architecten Marit Justine Haugen en Dan Zohar die er uitstekend in slaagden een gebouw te ontwerpen dat perfect past in het bijzondere landschap.

De Helgelandskysten is de langste van de achttien 'scenic routes' die Noorwegen rijk is. De route begint in Jektvik, passeert de poolcirkel en eindigt vierhonderd kilometer verder in Kilboghamn. De route volgt voortdurend de kustlijn, maar is toch zeer gevarieerd. Zo kom je langs duizenden eilandjes, zie je bij Salstraimen de grootste getijde draaikolk ter wereld en bij Svartisen de op een na grootste gletsjer in Noorwegen en rijd je zowel door de bergen als door vlakkere stukken. Onderweg moet je zes keer een tochtje met een veerboot maken.