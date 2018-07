In beeld: zeven Amerikaanse staten die hadden kunnen bestaan

We zijn tegenwoordig helemaal gewend aan de vijftig staten die samen de VS vormen. Maar het had ook anders kunnen lopen en zelfs tegenwoordig komen er voortdurend plannen naar boven om nieuwe staten te vormen. Zo had er best een Texlahoma of Deseret kunnen bestaan en plannen voor South Florida zijn nog niet van de baan.

Luke Doyle ontwierp voor Cashnet USA nostalgische ansichtkaarten van zeven staten die nooit van de grond zijn gekomen, maar er best hadden kunnen zijn als de geschiedenis een beetje anders was verlopen.