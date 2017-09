In beeld: het grootste zandkasteel ter wereld

Niet op het strand, wel in de Duitse industriestad Duisburg staat het grootste zandkasteel ter wereld. Het veroverde officieel een plaatsje in het Guinness Book of World Records met een hoogte van 16,68 meter. Het eerdere record dat nog maar in februari van dit jaar werd gevestigd was een kasteel van 14.84 meter hoogte op het strand bij Puri in India.

Negentien ontwerpers uit de hele wereld werkten ruim drie weken aan het zandkasteel in Duisburg en gebruikten er 3.860 ton zand voor. Taferelen uit de hele wereld sieren de buitenkant van het kasteel: van de Scheve Toren in Pisa tot de piramides in Egypte en kleine schildpadjes die uit het ei klauteren.

Het veroveren van het wereldrecord verliep niet zonder slag of stoot. Duisburg deed vorig jaar ook al een poging, maar toen zakte het kasteel halverwege in elkaar en werd het bovendien gediskwalificeerd omdat er andere materialen dan water en zand gebruikt waren. Ook dit jaar viel een deel van het kasteel naar beneden, maar het team slaagde erin het opnieuw op te bouwen.

Het kasteel blijft, als weer en wind het toelaten, tot 24 september staan.