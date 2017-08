In beeld: droogte brengt verdronken dorpje weer tevoorschijn

Mansilla de la Sierra was een typisch Spaans dorpje in de Rioja regio (Husesca). Totdat de overheid in de jaren zestig van de vorige eeuw besloot dat het dorpje plaats moest maken voor een stuwmeer. Het oorspronkelijke dorpje verdween onder water en ernaast werd een nieuw dorpje gebouwd met dezelfde naam.

Tijdens droge periodes komen wel eens delen van het dorpje boven het water uitpiepen, maar doordat het de laatste tijd zo weinig regent in La Rioja kon Reuters-fotograaf Vincent West deze mooie beelden van de half vergane en verlaten huizen maken.

Bekijk ook de prachtige beelden van verdronken kerken.