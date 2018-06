In beeld: dit Chinese dorpje werd heroverd door de natuur

Houtouwan, gelegen op het eilandje Shengshan, was vroeger een bloeiende vissersnederzetting waar zo'n tweeduizend vissers met hun families woonden. Maar begin jaren negentig kreeg de lokale visserij zoveel concurrentie van de visindustrie dat de bewoners niet meer konden rondkomen van de vis die ze rondom het eiland vingen. De inwoners trokken een voor een naar het Chinese vasteland op zoek naar werk en een betere toekomst. Slechts een handjevol inwoners bleef achter.

Ondertussen, ruim twintig jaar later, zijn de huizen en straten in het dorpje volledig overwoekerd door klimplanten en onkruid. Binnenin de verlaten huisjes staan nog de meubels en huishoudelijke voorwerpen van de vroegere bewoners waardoor het dorpje stil is blijven staan in de tijd.

Rustig is het ondertussen niet meer in Houtouwan. Toeristen hebben het bijzondere dorpje ontdekt en dat betekent een nieuwe bron van inkomsten voor de achtergebleven inwoners. Ze leiden de toeristen rond en verkopen water. Het aantal bezoekers is al zo sterk toegenomen dat sinds 2017 een toegangsprijs gevraagd. Ook mogen toeristen niet meer vrijlopen door het dorp, maar moeten ze zich houden aan de vastgestelde routes.