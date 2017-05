In beeld: de roze meren van West-Australië

Meren in alle tinten blauw en groen kent iedereen, maar een roze meer is een cadeautje van de natuur. In West-Australië kan je onder andere Pink Lake, Hutt Lagoon, Quairading Pink Lake en Lake Hillier vinden, enkele toeristische hoogtepunten omwille van hun uitzonderlijke kleur.

Pink Lake ligt drie kilometer verwijderd van de stad Esperance. In de juiste weersomstandigheden kleurt het meer roze, dankzij de hoge concentratie algen in het water, de perfecte dosis zout (hoger dan in de zee) en de hoge temperaturen. Wie een goed zicht wil hebben op het meer kan naar Eleven Mile Beach Road rijden, tien minuten rijden met de auto vanuit het bezoekerscentrum van Esperance.

Hutt Lagoon, vlakbij Port Gregory in Australië. Dit meer dankt zijn roze kleur aan de microscopische algen Dunaliella salina. De algen worden ook gekweekt en geoogst om te gebruiken als natuurlijke kleurstof.

Lake Hillier, een meer op Middle Island, blijft altijd roze. Waarom dat precies is, is niet helemaal duidelijk, maar de meest gangbare theorie is dat er een roze stof geproduceerd wordt door de organismen Dunaliella salina en Halobacteria. Zelfs wanneer je het water in een glas opschept blijft het roze. De beste manier om het meer te aanschouwen is tijdens een helikoptervlucht of een boottocht.

Klik hier voor meer toeristische info over de roze meren van West-Australië. (LP)