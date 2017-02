In beeld: de Piton de la Fournaise vulkaan op Réunion barst uit

Op het Franse overzeese eiland in Afrika Réunion is de Piton de La Fournaise aan het uitbarsten. De vulkaan behoort tot de actiefste ter wereld, maar wanneer hij rustig is trekken toeristen graag naar de 2.631 meter hoge top.