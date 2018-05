In beeld: 24 uur op de Eastern Express doorheen Turkije

De treinrit tussen Ankara en Kars duurt 24 uur. De tocht voert de passagiers doorheen weilanden, bossen en bergen. Deze reis in het oosten van Turkije is de laatste maanden erg populair geworden onder de Turkse jeugd. Via sociale media berichten ze over hun trip. Onderweg laten ze zichzelf door de ramen en deuren hangen voor de perfecte selfie.

De jonge Turken zijn nieuwsgierig naar de onontdekte delen van hun land en verlangen naar escapisme tijdens politiek turbulente tijden. 'Ik ben niet tevreden met hoe ons land momenteel bestuurd wordt, maar we moeten nog wat genieten van het leven', klinkt het bij een van de jonge reizigers.

De treinrit is niet duur en reizigers nemen eigen eten en drinken mee om zich te vermaken. Ze versieren hun coupé met lichtjes en dekens, nemen foto's en laten zich verwonderen door de woeste natuur. De vraag naar treintickets is het voorbije jaar zo gestegen, dat de treinmaatschappij extra wagons heeft moeten toevoegen. Het is dus gezellig druk in de trein en de reizigers kloppen aan bij elkaar om koffie of iets straffer te nuttigen en spelletjes te spelen of rustig te lezen.

Onder het beleid van Erdogan mag er geen alcohol meer verkocht worden in het restaurant aan boord. De reizigers zijn wel vrij om hun eigen alcoholische consumpties mee te nemen.