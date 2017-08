Zes keer origineel overnachten aan de Belgische kust

Huyze Elimonica, Oostende Laatnegentiende-eeuws pand, met hedendaags comfort

Wie dit adres in hartje Oostende binnenstapt wordt omringd door een bijzondere collectie kunst, antiek en oude portretten en schilderijen. Ook immense lusters aan het plafond, een grote open haard, de authentieke vloer en comfortabele zetels in de gezamenlijke living springen meteen in het oog. Huyze Elimonica, genoemd naar de mama van gastheer Filip Deschacht en ondergebracht in een typisch herenhuis uit de belle époque, is zowel in binnen- als buitenland een gegeerde B&B omwille van het sfeervolle en rustgevende kader. 'En ook omwille van de uitstekende ligging', voegt Deschacht toe.

Het herenhuis, dat een beschermd statuur geniet, kocht hij samen met Mark Neven in 2006. 'We hebben het helemaal gerenoveerd in authentieke staat, met de oorspronkelijke materialen en hedendaags comfort. De werken namen drie jaar in beslag.'

Sinds 2010 kunnen gasten er overnachten in een van de drie kamers, waaronder twee suites, met alle luxe voor een gemoedelijk verblijf. Hier geen standaard toiletartikelen in de privé-badkamer, maar geurtjes van Bvlgari, gerieflijke badjassen en bijpassende slippers. Parkeren, doorgaans geen evidentie in de koningin der badsteden, doe je in je privéparking aan de overkant van de straat.

's Morgens geniet je in de kelderverdieping van een koninklijk ontbijt. Bij mooi weer zwaaien de deuren naar de tuin open. Om helemaal in de stemming te komen voor een frisse wandeling in het park of langs het strand, 500 meter verder.

Euphrosina Beernaertstraat 39, 8400 Oostende

Evergreen B&B, Koksijde Cottagecharme

Op een boogscheut van het strand van Koksijde ligt achter de deuren van een charmante kustvilla de B&B Evergreen verscholen. Deze woning in Engelse cottagestijl beschikt over drie kamers, elk uitgewerkt in een andere stijl en voorzien van een buitenterras om nog wat te relaxen na een namiddag op het strand. De Black and White-kamer heeft een zwart-wit kleurenschema, de Tuinkamer houdt het interieur sober wit en Sea View heeft de volledige zonsondergang als extra troef. Alle kamers hebben een terras.

De tuin die de woning omringt bevat een sauna, een petanquebaan, verschillende zonne- en schaduwterrassen en een patio met Long Island-allures. In de zomer kan je er 's ochtends uitgebreid ontbijten. Van smoothies, hapjes van vers fruit of groenten, buffet van kazen en fijne vleeswaren, tot het uitgebreide broodjesassortiment. De pannenkoek maison is een succesnummer.

Koninklijke Baan 197, 8670 Koksijde

Wake up in art, Knokke Kunstig overnachten

Wakker worden midden in een kunstgalerie, aan de kust: dat kan sinds drie jaar in 'Wake up in art', een originele overnachtingsplek in hartje Knokke. Drie jaar geleden werkte kunstenaar Freddy Van Parys een concept uit om kunst dichter bij de mensen te brengen. Dat bracht hem bij een voormalige kunstgalerie die hij liet ombouwen tot een ruime studio waarin een fysiek membraan het slaapgedeelte scheidt van de 'window exhibition'. De kunstwerken zijn dus ook zichtbaar langs de straatkant. Momenteel stelt de hedendaagse kunstenaar Daniël Dewaele er tentoon. Daarnaast is er ook een permanente exporuimte voorzien die enkel toegankelijk is voor de gasten die er logeren.

De White-Out Studio - mét keuken - is ingericht met design van Belgische ontwerpers , waaronder Alain Monnens, Jos Devriendt en Ann Demeulemeester.

Ontbijten kan in Hotel Van Bunnen, op enkele stappen van het galeriehotel. Ook hier schuilt achter de achter de modernistische voorgevel een vleugje luxe en raffinement gecombineerd met een strakke inrichting.

Van Bunnenlaan 50, 8300 Knokke-Heist

Homeboat, Nieuwpoort Glamping op het water

Wie een vakantieverblijf op het water verkiest kan een woonboot (zonder motor) huren in de jachthaven Westhoek Marina in Nieuwpoort. De drijvende studio heeft alle luxe van een kleine loft en biedt dankzij de vele glaspartijen een panoramisch zicht van 270 graden op de groene omgeving en het water.

De Homeboat in Bauhausstijl beschikt over een volledig uitgeruste keuken, knusse woonkamer, nette badkamer en twee slaapkamers. Er is zelfs een ruim dakterras voorzien. Zowel het strand als het centrum van Nieuwpoort liggen vlakbij. Geschikt dus voor zowel romantische meerwaardezoekers als gezinnen die tot rust willen komen na een druk schooljaar.

Westhoek Marine, Brugse Vaart in Nieuwpoort

Het Zilte zand, Westende

Ook langs de kustlijn van Westende tref je adressen die een en al authenticiteit ademen. Het Zilte Zand, ondergebracht in een pittoreske art-decovilla uit de jaren 20, bijvoorbeeld. Een B&B dat rust en romantiek uitstraalt. Het interieur baadt in een landelijke Franse sfeer, met mooie lambriseringen en gepatineerde houten vloeren. Ook de inrichting past bij de stijl van het huis. Grijs en wit zijn terugkomende kleuren.

De benedenverdieping telt een welnessruimte met sauna, infrarood cabine, hamam en relaxruimte. De achterzijde heeft een orangerie die volop licht en lucht in huis brengt. Iets lager ligt het terras waar de gasten 's zomers in het landschap kunnen plaatsnemen. Letterlijk, want de polders lopen tot tegen de achtergevel.

Gasten zijn lovend over de hartelijkheid van eigenaars Marina en Jos. Bij aankomst serveren ze een welkomstdrankje. 's Morgens start je de dag met een royaal driegangenontbijt.

Duinenlaan 112, 8434 Westende

Hotel du Parc, Oostende Nostalgisch hotel met klasse

Naast de vele kleine, maar fijne adressen grossiert de Belgische kust ook in vaste waarden die de tand des tijds overleefden en vandaag nog altijd garant staan voor kwaliteit. Het Oostendse Hotel du Parc is er zo eentje. De naam van het oorspronkelijk neoclassicistisch pand dateert al van 1906. Eind jaren twintig lieten de eigenaars, de familie Libert, het etablissement helemaal renoveren in art-decostijl.

In de Tweede Wereldoorlog werd het hotel opgeëist door de Duitse bezetter om er de Kommandantur te vestigen. Deze periode betekende een donkere bladzijde in de geschiedenis van het statige gebouw, maar kende ook een romantisch moment. Tijdens een van de vele luchtalarmen leerde de dochter van de gastheer haar toekomstige echtgenoot kennen in de schuilkelder.

Na de oorlog gingen de deuren van het hotel-restaurant weer open, maar de zaak wordt verkocht na het overlijden van de eigenaar. Dertig jaar later komt Hotel du Parc opnieuw in handen van de familie Libert. Het gebouw wordt gerestaureerd zonder aan het karakter te tornen en verwerft opnieuw zijn status van weleer. Vandaag baden de spiegels, lambrizering, verlichting, vloer, cafébuffet nog volop in art-decosfeer.

Ook de bijhorende brasserie is door zijn ongedwongen sfeer en kunstzinnige uitstraling zeker een bezoek waard. Zowel zakenmensen en intellectuelen als toeristen, jong volk en rasechte Ostendenaren komen er over de vloer. En dat allemaal op honderd meter van het strand.