Vlaanderen heeft eerste Vijfsterren Superior Hotel

Toerisme Vlaanderen begeleidde 'La Butte aux Bois' de voorbije weken om de hoogste classificatie te behalen. 'We zijn tevreden dat we nu ook beschikken over een absolute topclassificatie', zegt Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen. 'Dit ondersteunt de algemene kwaliteitsvolle uitstraling van onze hele logiessector.'

Toerisme Vlaanderen gebruikt sinds april 2017 de normen van de Hotel Stars Union voor de sterrenclassificatie van hotels. Doordat een groot deel van de Europese landen die sterrenclassificatie gebruiken, resulteert dat in een vergelijkbaar comfort- en kwaliteitsniveau voor toeristen. 'Vlaanderen beschikt over een mix van hotels met verschillende sterrenclassificaties', aldus De Caluwe. 'De consument heeft een zeer ruime keuze en kan zelf bepalen voor welk aantal sterren hij kiest.'

Voor de toekenning van de sterren moet elk hotel per comfortniveau aan een aantal verplichte criteria voldoen. Voor de 'superior'-classificatie moeten hotels in hun sterrenniveau extra inspanningen leveren, zodat ze nog meer comfort aanbieden dan andere hotels met hetzelfde aantal sterren. Momenteel telt Vlaanderen 878 vergunde en erkende hotels, waarvan bijna 98 procent beschikt over een vrijwillige sterrenclassificatie.