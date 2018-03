Vijf hotels die opgaan in de natuur

1. Kolarbyn Eco-Lodge in Zweden

Dit hotel in de Zweedse wildernis wordt wel het meest primitieve hotel ter wereld genoemd. Je moet er dan ook van heel wat moderne gemakken afscheid nemen: geen elektriciteit, geen douches en houten bedden om op te slapen. Maar er staat tegenover dat de traditionele met mos bedekte houten boshutjes waarin je overnacht oergezellig zijn, de schapenvachten waar je onder slaapt heerlijk warm en dat het eten dat je bereid op een open vuur extra lekker smaakt.

2. Vivood Landscape Hotel in Spanje

Een groep architecten ontwierp dit hotel gelegen in de Guadalest vallei in de Spaanse provincie Alicante. Het bestaat uit 25 losstaande suites op palen die volledig opgaan in de natuur. Iedere suite heeft één volledige glazen wand zodat de gasten van een optimaal zicht op de vallei kunnen genieten. Ook hebben ze allemaal een eigen stukje natuur van maar liefst 1500 vierkante meter. Helemaal genieten kan je op je eigen terras met buitenjacuzzi waarover enkele suites beschikken.

3. Coco Mat Eco Residences Serifos in Griekenland

Dit luxe designhotel op het Griekse Cycladische eiland Serifos, is gevestigd in een voormalige mijnwerkersnederzetting uit 1900. De tegen een heuvel aangebouwde appartementen liggen op een paar meter van een rustig zandstrand en vallen amper op omdat ze qua kleur perfect passen in de omgeving. Ook het minimalistische interieur vormt een geheel met de natuur en het industriële verleden. Alle appartementen hebben een eigen terras met ligstoelen en zicht op zee.

4. Juvet Landskapshotell in Oostenrijk

Middenin de prachtige natuur rond de Geirangerfjord ligt het moderne Juvet Landskapshotell. Grote ramen van de vloer tot het plafond zorgen ervoor dat de grens tussen binnen en buiten verdwijnt. Het hotel telt negen vrijstaande kamers die verspreid door het landschap liggen zodat het voelt alsof je er helemaal alleen overnacht.

5. Ion Hotel in IJsland

Het IJslandse Ion Hotel is naar eigen zeggen meer dan een hotel en belooft de gasten een authentieke en spirituele ervaring en verbinding met de IJslandse ziel. Misschien dat dit te maken heeft met de unieke locatie waar het hotel ligt: tussen de lavavelden, naast de actieve - weliswaar sinds 2000 jaar slapende - Hengill vulkaan, tussen de geisers en warme bronnen en vlakbij þingvellir national park en de plaats waar de Noord-Amerikaanse en Euraziatische tektonische platen langzaam uit elkaar drijven. Het 45 kamers tellende hotel werd zo energievriendelijk mogelijk gebouwd, ingericht met gerecycleerde producten en werkt samen met Fair Trade bedrijven. Qua architectuur doet het denken aan een ruimteschip dat is geland in een lavaveld. Dankzij de grote ramen hebben de gasten een schitterend zicht op de vulkanische omgeving en het dansende noorderlicht.