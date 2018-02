Uitgetest: het vakantiepark dat massatoerisme wil verduurzamen

Eerlijk? Ik heb het niet echt voor vakantiedorpen. Het woord alleen al roept herinneringen op aan krappe, afgeleefde huisjes waarin je vaak net iets te betrokken raakt in het leven van je tijdelijke buren. Of aan avonden waarop je bij gebrek aan voldoende kookmateriaal dan maar voor de derde keer die week een bedenkelijke macaroni met kaassaus gaat eten in het vakantierestaurant - om vervolgens te eindigen met de frietjes van het kind van twee tafels verder in je haar en een piep in je oren waarvan je enkel kan hopen dat hij niet permanent is. Enfin: redenen genoeg dus voor het scepticisme dat we voelden toen het nieuws over een nieuw vakantiedorp ons ter ore kwam.

Toch gaven we Villages Nature graag een kans, want de beloftes die het maakt, zijn niet mis: het is een luxe kuuroord, er zijn tal van activiteiten voor kinderen van alle leeftijden, hoewel het dicht bij huis is, lijkt het alsof je in een andere wereld vertoeft en het is ecotoerisme op zijn best. Vooral geprikkeld door dat laatste besloten we het concept een kans te geven en - we blijven eerlijk - daar hebben we geen spijt van gekregen.

Ecotoerisme

Het fonkelnieuwe Villages Nature, dat de deuren opende in september, wil aantonen dat massatoerisme ook anders kan. Het project is niet toevallig een samenwerking tussen Pierre & Vacances-Center Parcs en Euro Disney S.C.A., het bedrijf achter het nabijgelegen Disneyland Parijs. Beide bedrijven combineerden waar ze sterk in zijn - het eerste weet als leider in de Europese vakantiemarkt alles over mensen ontvangen, het tweede zette haar kennis in over themaparken en storytelling - om van de 916 vakantiewoningen iets vernieuwend te maken.

Daarbij speelde ecologie een belangrijke rol. 'Met deze bijzondere vakantiebestemming introduceren we een totaalconcept op het gebied van duurzaam toerisme. We willen onze gasten laten ervaren dat dit een plek is waar mens en natuur in volledige harmonie naast elkaar bestaan', zegt Joe Rohde, artistiek directeur van Villages Nature. Dat klinkt als een groen promopraatje, maar je hoeft maar even rond te kijken om te ontdekken dat hij het wel meent.

Tijdens een wandeling doorheen het park zie je namelijk niets waarover niet is nagedacht vanuit ecologisch perspectief. Op bijna elke straathoek staan windmolentjes die elektriciteit opwekken, de verlichting werkt op zonne-energie, wilde stukjes groen moeten insecten aanlokken,... Van de absolute basis (geothermische energie zorgt hier voor een CO2-reductie van negenduizend ton per jaar) tot het kleinste detail (het ecologisch verantwoord afwasmiddel in het keukentje) : denken aan the bigger picture bleek tijdens de opbouw van Villages Nature eerder een reflex dan een slimme marketingtruc. Daar getuigt bijvoorbeeld ook het fairtrade textiel van.

Stijlvol

Hoe mooi dat op zich ook al is, het beste van alles is dat een vakantie in Villages Nature geen offer hoeft te zijn. Je hoeft geen comfort in te ruilen omwille van de milieuvriendelijkheid, net zomin kindvriendelijkheid een aanslag hoeft te betekenen op gevoel voor stijl. Dit vakantiepark is - tot onze eigen verbazing - echt mooi. Wij verblijven in een Cocoon VIP appartement met eigen jacuzzi, maar ook de groeps- en basisopties koppelen functionaliteit aan een mooi ontwerp.

Verder ziet ook de rest van het park er fijn uit. Geestige kunstinstallaties op de daken van huisjes geven je ogen de kost, de prachtig vormgegeven speeltuinen smeken om fantasierijke avonturen, een centraal liggend meer ademt rust uit en zelfs op de drukste boulevard, waar de winkels en restaurants zich bevinden, is aandacht naar de vormgeving gegaan. Natuurlijk is het park op dit moment nog fonkelnieuw en is het moeilijk te voorspellen of het na jaren intensief gebruik dezelfde frisse uitstraling zal behouden, maar het ontwerpteam verdient toch al zeker een pluim.

Ook het eten in het park scoort boven verwachting. De drie restaurants die de Lakeside Promenade rijk is, serveren stuk voor stuk smakelijke maaltijden. Twee opmerkingen: vegetariërs denken best wel aan regelmatig zelf koken aangezien hun aanbod een pak kleiner is (het blijft tenslotte Frankrijk) en je kan je afvragen of de capaciteit die deze restaurants bieden voldoende is tijdens het hoogseizoen.

Voor wie?

Wij testten Villages Nature uit als koppel en hoewel we een fijn weekend hebben gehad, is dit toch vooral aan te raden voor families of vriendengroepen met kinderen. Er is zoveel te doen voor die minimensjes dat het bijna zonde is er niet minstens een paar van mee te nemen. Vijf werelden in het park bieden elk hun eigen soort activiteiten. In het waterpretpark Aqualagon kunnen actievelingen bijvoorbeeld gemakkelijk enkele uren pret beleven, in de BelleVie Farm proef je dan weer van het boerenleven door je eigen brood te bakken of de boer mee te helpen in de stallen.

Uiteraard is Villages Nature met zijn 916 cottages en appartementen niet te vergelijken met een authentieke vakantiewoning ergens in de wildernis. Maar families die op zoek zijn naar een gemakkelijke dichtbijvakantie hebben er zeker wel een adresje bij.