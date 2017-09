Overnachten in een vreemde vogel

Onder de rook van Rotterdam, maar toch middenin de natuur ligt het Buitenhotel De Vreemde Vogel. En die naam mag je letterlijk nemen.

Je kan er overnachten in uit de kluiten gewassen vogelhuizen, in oldtimercaravans op stelten of in een Afrikaanse trekvogel, een grote safaritent geschikt voor acht gasten. Overnacht je liever in een mechanische vogel? Ook dat kan, in een heuse raket of een vliegtuig. In totaal zijn er tien bijzondere accommodaties, allemaal met eigen sanitair en een uitgebreid streekontbijt bij de prijs inbegrepen.

Op het terrein is van alles te beleven zoals een kinderboerderij met natuurspeeltuin, een hangmattenplek met tijdschriften en boeken, een roeibootje, fietsen, een vuurplaats en een tuincafé waar je kan lunchen, borrelen en dineren.

Het buitenhotel ligt vlakbij Vlaardingen, Rotterdam, Delft, het strand bij Hoek van Holland en aan de rand van natuurgebied Midden-Delfland. (devreemdevogel.nl)